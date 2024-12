Shake sostitutivo del pasto: la soluzione per chi ha poco tempo

Moltissime persone, soprattutto a causa di impegni lavorativi e familiari, non hanno tutto il tempo necessario per dedicarsi con calma alla preparazione di alcuni dei pasti quotidiani. In effetti sono davvero numerosi coloro che lamentano il fatto di avere poco tempo per prendersi più cura di sé stessi, sia per quanto riguarda l’aspetto nutrizionale, sia per quanto riguarda il tempo da dedicare a una salutare e regolare attività fisica, peraltro raccomandata dalle linee guida dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Preso atto di ciò, per quanto riguarda l’alimentazione, è opportuno, nonostante la mancanza di tempo, evitare soluzioni che sono sì rapide e comode, ma anche poco salutari, tant’è che per alcuni prodotti si ricorre alla pittoresca definizione di “cibo spazzatura”, espressione che indica preparazioni poco equilibrate dal punto di vista nutrizionale, povere di vitamine e sali minerali ed eccessivamente ricche di grassi nocivi o zuccheri.

In questo contesto, che riguarda un grande numero di individui, il ricorso a uno shake sostitutivo pasto può rappresentare un’interessante soluzione che unisce praticità ed equilibrio nutrizionale. Cerchiamo quindi di conoscere più da vicino questi prodotti.

Cosa contengono gli shake sostitutivi di un pasto?

Gli shake sostitutivi del pasto sono soluzioni nutrizionali appositamente formulate in modo tale che ogni porzione fornisca un profilo nutrizionale completo ed equilibrato. In sostanza, simulano il contenuto di un pasto tradizionale in un formato molto pratico e di facile e veloce preparazione.

In commercio sono disponibili shake e frullati sostitutivi del pasto di vario tipo, in grado di accontentare i gusti di chiunque.

Un ottimo shake sostitutivo del pasto apporta i giusti quantitativi di macronutrienti e micronutrienti.

I macronutrienti, presenti in proporzioni bilanciate, sono i carboidrati, le proteine e i grassi (o lipidi); una quota di carboidrati è presente sotto forma di fibre alimentari, importanti per il benessere intestinale e per favorire il senso di sazietà.

I micronutrienti sono vitamine (vitamine A, E, C, D, del gruppo B ecc.) e sali minerali (potassio, calcio, ferro, magnesio, fosforo, zinco, rame, selenio, iodio ecc.).

Quando ricorrere agli shake sostitutivi del pasto?

Il ricorso agli shake sostitutivi del pasto è utile in diverse circostanze. Rappresentano, come anticipato in apertura, una soluzione che facilita la vita durante giornate particolarmente impegnative, quando le circostanze impediscono di preparare con calma un pasto tradizionale, ma si vuole comunque evitare di consumare pasti poco soddisfacenti dal punto di vista qualitativo e magari sbilanciati da un punto di vista nutrizionale.

Possono essere anche inseriti all’interno di un piano alimentare finalizzato al dimagrimento o al mantenimento del peso forma dato che sono prodotti ben calibrati e di cui si conosce perfettamente l’apporto calorico.

Caratteristiche degli shake sostitutivi del pasto

Gli shake sostitutivi del pasto presentano caratteristiche interessanti.

Sono innanzitutto una soluzione pratica e veloce dato che la loro preparazione e il loro consumo richiedono pochi minuti di tempo. Sono quindi ideali per chi ha a che fare con orari serrati o spostamenti frequenti.

Sono anche equilibrati dal punto di vista nutrizionale dato che sono formulati in base a rigorosi standard; rappresentano quindi un’alternativa interessante al cibo spazzatura o a pasti improvvisati.

Sono infine una soluzione interessante per gestire al meglio il controllo calorico, dato che la confezione riporta i dati precisi relativi all’apporto energetico. Risultano quindi ideali per chi segue una dieta ipocalorica o comunque per chi vuole tenere sotto controllo l’apporto energetico.