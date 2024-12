Sanremo: problemi e carenza di servizi in frazione Coldirodi, il PD chiede più attenzione all'illuminazione pubblica

Il Partito Democratico della frazione Coldirodi a Sanremo si è fatto carico delle numerose segnalazioni di inconvenienti e carenze di servizi che si sono verificate nel centro abitato. In particolare sono stati segnalati ai servizi comunali competenti e ad Amaie Energia (soggetti responsabili del mantenimento delle condizioni ottimali) alcuni problemi dovuti alla mancata manutenzione.

A seguito di queste segnalazioni è stato effettuato il diserbo e la pulizia di tre posteggi sotto il campo di pallacanestro e uno in strada Monte Ortigara. Sono state inoltre diserbate strada alla Colla, strada Ospedaletti e strada Monte Ortigara. Analoga operazione di pulizia del parcheggio e diserbo sarà effettuata in via Castello.

Il Partito Democratico chiede anche di porre attenzione in modo più efficace e razionale alla gestione del sistema di illuminazione pubblica. A questo proposito propone che il Comune acquisisca l’impianto di illuminazione dall’attuale gestore, che si è rivelato non adeguato, e che affidi l’incarico di gestione a DEA, società partecipata dal Comune di Sanremo. In questo modo la presa in carico dovrebbe permettere di avere punti luce funzionanti ed efficienti e continuità nell’erogazione del servizio.

Il Partito Democratico sollecita nuovamente il completamento dei lavori di sistemazione di piazza San Sebastiano, lavori che si stanno protraendo troppo a lungo, senza peraltro fornire una soluzione ottimale. E' da inizio dello scorso febbraio che si prolungano i disagi per i cittadini di Coldirodi.