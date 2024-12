Sanremo, magia e poesia: tre grandi cigni incantano via Matteotti con una danza luminosa (Foto e video)

Sanremo si veste di magia in questo periodo natalizio, trasformando le sue strade in un palcoscenico a cielo aperto. Dal tardo pomeriggio di oggi, via Matteotti ha visto qualcosa di davvero speciale: tre artisti trampolieri, avvolti in candidi abiti di piume e luci soffuse, hanno preso le sembianze di cigni eleganti, donando un tocco di poesia alla città dei fiori.

La loro danza sinuosa e aggraziata ha incantato i numerosi passanti che, come ipnotizzati, si sono fermati a godere di quello spettacolo inaspettato davanti al teatro Ariston. Le luci natalizie lungo la via, già di per sé suggestive, sembravano amplificare la bellezza dei cigni, che si muovevano con una grazia che ricordava la delicatezza di un balletto classico.

Un'atmosfera di meraviglia e stupore ha avvolto la folla, che non ha esitato a immortalare il momento con i propri smartphone. Sorrisi, occhi sgranati e video condivisi sui social hanno reso partecipi anche coloro che non erano presenti, portando un po' di quella magia oltre i confini di Sanremo. "È stato un momento unico, sembrava di essere in una favola," ha commentato una spettatrice, ancora emozionata dalla performance.