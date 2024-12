A Villa Nobel la cena di fine anno dei Rangers d’Italia: premiati i soci storici e ringraziamenti alle autorità (Foto)

Si è svolta lo scorso giovedi 12 Dicembre a Villa Nobel a Sanremo la ormai tradizionale cena conviviale di fine anno dell'Associazione Nazionale Rangers D'Italia sezione di Imperia, che ha riunito soci, autorità e rappresentanti delle forze dell'ordine, in una piacevole atmosfera per la chiusura dell'anno 2023/2024.

A ringraziare i presenti, il Presidente dei Rangers D'Italia Lorenzo Prette, che ha inoltre illustrato in quali campi l'associazione opera e i servizi svolti dai volontari dell'associazione nei vari comuni della provincia di Imperia; dai servizi di vigilanza ambientale riguardanti in particolare il rispetto delle norme in materia di rifiuti e raccolta differenziata, alla tutela degli animali , dalla protezione civile, all'antincendio boschivo.

Alla serata presenti numerose autorità, quali il sindaco di Sanremo, il presidente del consiglio comunale, gli assessori all'ambiente del comune di Sanremo e del comune di Bordighera, il comandante della polstrada di Imperia, il dirigente del commissariato di Sanremo, il capitano dei cc di Sanremo e il collega dei carabinieri forestali, il vice comandante dei vigili del fuoco di Imperia e il capo distaccamento dei vvf di Sanremo, il comandante e il vice comandante della polizia locale di Sanremo e di Bordighera, il responsabile dell'ufficio di protezione civile di Sanremo; gli ospiti presenti hanno ringraziato i volontari per l'attività svolta e per il prezioso aiuto che, con il loro lavoro a titolo gratuito, danno per la comunità.

Nel corso della serata il presidente Lorenzo Prette ha consegnato, al comandante dei cc di sanremo il capitano Massimiliano Corbo e al capo distaccamento dei vvf di Sanremo Fulvio Brezzo due crest “AMICO DEI RANGERS” . Sono stati inoltre assegnati ai soci con più di 10 anni di presenza all’interno dell’associazione un attestato di riconoscimento, per il loro impegno profuso in questi anni; a ricevere l’attestato: Donati Laura, Orsillo Alessio, Frattarola Emanuele, Belgiovine Michele, Falletta Laura, Magistri Pietro, Balestra Milena e Basso Lara.

I Rangers D’Italia vogliono inoltre augurare un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo a tutta la popolazione.