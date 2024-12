Sanremo, successo per l'evento "Anima l’Idea del tuo Natale": oltre 200 partecipanti e nuove adesioni al movimento civico (Foto)

Oltre 200 persone si sono riunite al ristorante dell’Hotel Marinella di Sanremo per l’evento “Anima l’Idea del tuo Natale”, una bicchierata e cena organizzata dal movimento civico Anima. La serata ha rappresentato un importante momento di aggregazione per la maggioranza che sostiene il sindaco Alessandro Mager, con una partecipazione corale delle liste fondatrici della coalizione civica.

L’evento è iniziato con l’allestimento di tavoli gestiti dai volontari in via Ruffini, chiusa temporaneamente al traffico, dove i partecipanti hanno avuto l’opportunità di iscriversi all’associazione politico-culturale presieduta da Sergio Tommasini: "Una bellissima serata - commenta proprio Tommasini - abbiamo fatto le iscrizioni all'inizio dell'accoglienza consegnando le tessere sociali. Una bella serata in amicizia che è stata anche occasione per scambiarsi gli auguri di Natale in un clima di convivialità".

Le nuove tessere associative includono anche il logo di Idea, la lista civica guidata dall’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, a sottolineare la fusione ormai consolidata tra queste due realtà locali.

Alla cena hanno preso parte anche gli esponenti di Sanremo al Centro, oltre ai vertici della lista Forum.

Presente quasi al completo l’amministrazione Mager, con gli assessori Alessandro Sindoni (Turismo), Enza Dedali (Patrimonio) ed Ester Moscato (Verde pubblico), oltre ai consiglieri della maggioranza