Una donna di circa settant'anni è stata investita nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:30, nelle vicinanze dell'Eurospin di via Lamarmora.

Sul posto è intervenuta la Croce verde di Sanremo insieme all'automedica Alfa 2 che hanno soccorso l'anziana per poi trasportarla in pronto soccorso in codice giallo. Accorsi anche i Carabinieri e i vigili urbani.