Ventimiglia, migranti lasciano tonnellate di rifiuti al 'passo della morte': al via la pulizia (Foto e video)

Migranti lasciano tonnellate di rifiuti al 'passo della morte' a Ventimiglia mentre tentano di raggiungere e passare la frontiera con la Francia. E' iniziato così un intervento di pulizia straordinaria voluto e messo in atto dall'Amministrazione Di Muro.

"Oggi siamo al 'passo della morte', tristemente noto agli onori delle cronache per essere stato per lungo tempo il sentiero utilizzato dai migranti per raggiungere la Francia. In tutto questo a pagarne le spese sono stati i cittadini di Ventimiglia e l'ambiente: il loro passaggio ha, infatti, lasciato a terra tonnellate di rifiuti di ogni genere che hanno portato problemi di genere ambientale" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro che oggi ha svolto un sopralluogo insieme all'assessore Milena Raco - "Finalmente questa amministrazione ha deciso di intervenire, appena insediati, assessori e consiglieri insieme ad associazioni locali hanno svolto dei sopralluoghi ma non c'erano le risorse per poter intervenire".

"La nostra Amministrazione, grazie a fondi ad hoc del Ministero dell'Interno per i territori di confine costretti a subire le rotte migratorie, ha siglato un apposito protocollo d'intesa con la Prefettura di Imperia per la pulizia straordinaria di tutte le aree occupate e attraversate dai migranti: spiagge, fiumi, valloni, sentieri e quant'altro si rendesse necessario" - sottolinea il primo cittadino - "E' solo l'inizio di un percorso. Continueremo su questa strada per restituire a cittadini e turisti le bellezze del nostro territorio!".