Sanremo, Progetto del Cuore dona un nuovo pulmino per disabili alla Misericordia: "Simbolo di impegno verso persone più fragili" (Foto e video)

Questa mattina, alle 9.30, in piazza Colombo, si è svolta la cerimonia di consegna di un pulmino per disabili all’associazione Misericordia di Sanremo. Il veicolo, donato dall’associazione “Progetto del Cuore”, rappresenta un importante passo avanti per il miglioramento dei servizi di trasporto dedicati alle persone con disabilità.

Alla cerimonia ha partecipato il vicesindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara, che ha espresso la gratitudine dell’amministrazione comunale per il gesto di solidarietà. “Questo pulmino non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo concreto di impegno verso le persone più fragili della nostra comunità,” ha dichiarato il vicesindaco. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al progetto solidale portato avanti dall’associazione “Progetto del Cuore”, che collabora con realtà locali per migliorare la qualità della vita dei cittadini più vulnerabili.

Il nuovo mezzo permetterà alla Misericordia di Sanremo di garantire spostamenti sicuri e agevoli per le persone con difficoltà motorie, facilitando l’accesso a visite mediche, attività sociali e altri servizi fondamentali. Con questa donazione, la città di Sanremo conferma ancora una volta l’importanza di una rete solidale e collaborativa, in cui istituzioni, associazioni e cittadini lavorano insieme per il bene comune.