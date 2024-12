Ristoro per i commercianti di Piazza Eroi, Danieli: "L’Amministrazione stanzia 80mila euro, ma non basta"

Leggo con soddisfazione che l'Amministrazione ha finalmente accettato la richiesta di ristoro per i commercianti di Piazza Eroi, anche se gli 80mila euro non mi sembrano sufficienti o quantomeno una cifra poco consona per ristorare in modo corretto chi ha chiuso (due attività) e chi ha continuato l'attività, seppur con qualche disagio, soprattutto nei giorni di mercato.

Meglio tardi che mai. In attesa di chi si vorrà attribuire il merito con foto o commenti, auguro a tutti buone feste.