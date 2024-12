Offerte luce e gas: come trovare la più conveniente

L’obiettivo è quello di trovare un’offerta che sia conveniente dal punto di vista economico, e che si adatti nel migliore dei modi al proprio stile di vita e alle proprie esigenze. Ci sono diversi fattori da considerare, e in questo articolo abbiamo deciso di darvi tante informazioni che potrebbero esservi utili. Non dimenticate di affidarvi a quei siti web che consentono di confrontare tra loro le varie tariffe disponibili. Dopo aver controllato ogni aspetto sarete pronti per attivare il contratto luce e gas con Wekiwi.

Quanto spendete?

Prima di analizzare le offerte disponibili vi consigliamo di prendere le bollette dell’ultimo anno e studiarle con grande attenzione. Sono essenziali per capire quanto effettivamente spendete, così da poter verificare quali tariffe sono effettivamente più convenienti rispetto al contratto che avete attualmente.

Un elemento molto importante è il costo unitario dell’energia. Non è l’unica spesa che si può trovare in bolletta. Vi consigliamo di fare particolare attenzione a tutti quei costi aggiuntivi e secondari, come ad esempio le spese di gestione e gli oneri di sistema.

In più grazie alle bollette potete capire come varia il vostro consumo energetico durante l’anno. Potrebbe esservi molto utile nella scelta del vostro prossimo gestore di luce e gas.

Le offerte per i nuovi clienti

Le aziende che operano nel settore della fornitura di energia sono alla costante ricerca di nuovi clienti, per questo non è raro trovare delle offerte esclusive, messe a disposizione per chi vuole passare ad un nuovo gestore.

Queste offerte non vanno sottovalutate, perché potrebbero permettere di risparmiare molto, soprattutto nei primi periodi. Attenzione, perché non è tutto oro quel che luccica: controllate aspetti come la durata minima del contratto e eventuali clausole relative a delle penali da pagare in caso di rescissione anticipata.

Tariffe orarie: qual è la migliore?

Oggi molte imprese propongono ai loro clienti la possibilità di avere delle tariffe che variano a seconda dell’orario. Ci sono offerte che prevedono due diverse fasce orarie, e altre che invece arrivano a dividere le ore della giornata in più di due fasce.

Con tariffe di questo genere si può programmare l’uso degli elettrodomestici che hanno bisogno di più energia nelle fasce dove il costo è più basso. Come soluzione è l’ideale per coloro che amano gestire la loro routine nei minimi particolari.

Se invece il vostro fabbisogno di energia durante la giornata è costante potreste mantenere una classica tariffa che non varia in base all’orario.

La scelta non dipende solamente dalle tariffe proposte dalle aziende, ma anche e soprattutto dalle proprie abitudini.

Oltre la convenienza

La convenienza è sicuramente un aspetto molto importante, ed è in fondo il principale elemento che le famiglie prendono in considerazione. Il nostro suggerimento è di valutare anche altri fattori, tra cui spicca il livello e la qualità dell’assistenza. Avere a disposizione un buon servizio di assistenza può fare la differenza in caso di problemi. Potete trovare online molti feedback sulle varie aziende che forniscono luce e gas. Spesso sono proprio i clienti a dare informazioni e recensioni relative all’assistenza.