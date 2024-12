Ventimiglia, "bidoni strapieni e rifiuti abbandonati attirano piccioni e gabbiani": la segnalazione

"Non se ne può più" - commenta disperata - "C'è sporco ovunque e cattivo odore, non si riesce nemmeno a camminare".

"B idoni strapieni, sacchetti della spazzatura abbandonati lungo la strada e rifiuti sparsi sul marciapiede attirano piccioni e, soprattutto, gabbiani i n via Sottoconvento nei pressi dell'incrocio con via Chiappori a Ventimiglia " . Lo segnala una lettrice, che desidera rimanere anonima, che vive nella città di confine.

"Non è una bella immagine per la città" - sottolinea - "Chiedo se è possibile intervenire in qualche modo per risolvere la problematica".