Sanremo: troppi rumori nel quartiere del Polo Nord, nuova mail di una residente nostra lettrice

Una nostra lettrice, L.P., ci ha scritto nuovamente per evidenziare i molti rumori notturni del quartiere Polo Nord:

“Sembra un quartiere dove nella notte si moltiplicano fermate dell'autobus e dei mezzi di Amaie Energia. Se in altre zone si lamentano, qui al lunedì passano i mezzi che mancano altrove: per tre punti raccolta passano sei mezzi e ieri notte anche di più. Si moltiplicano anche le aree di nettezza urbana: infatti dove prima c'era un posizionamento di bidoni e spazzatura varia non autorizzati oggi rimane luogo di abbandoni irregolari ma su un'area ben delineata. Infine la fermata dell'autobus raddoppiata a distanza di pochi metri dalla pre-esistente (mentre le corriere e le corse sono sempre meno) e quindi mai utilizzata. Forse una maggiore razionalizzazione delle risorse aiuterebbe la città ad avere più servizi meglio distribuiti”.