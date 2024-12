Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, nel corso della notte nella nostra provincia. Il primo per un incendio ad un cassonetto, in corso Genova a Ventimiglia. Il fatto è avvenuto verso l’una e 40 e il rogo è stato spento in pochi minuti.

Incendio simile, questa mattina alle 6 in corso Inglesi a Sanremo. A prendere fuoco, questa volta, un camion di Amaie Energia che stava eseguendo la raccolta della carta in corso Inglesi. I pompieri hanno spento le fiamme in pochi minuti anche in questo caso.