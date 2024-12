Incontro tra Rt e Anfass Imperia per migliorare le condizioni di trasporto dei disabili: "La situazione migliorerà"

Il Gruppo di Autorappresentanza dell'ANFFAS di Imperia ha recentemente incontrato i dirigenti di Riviera Trasporti per discutere le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità nell’utilizzo del trasporto pubblico e per avanzare proposte concrete volte a migliorare l’accessibilità e l’efficienza del servizio.

Il gruppo di autorappresentanza è formato da persone con disabilità che, con il sostegno di due facilitatrici, si incontra tutte le settimane da tre anni con l’impegno di rappresentare i propri diritti, le proprie esigenze e di promuovere l’autonomia e l’inclusione nella comunità.

Gli autorappresentanti, nelle scorse settimane, avevano inviato una mail all’RT, ricevendo in risposta la possibilità di un incontro, al fine di un confronto in presenza. Durante l'incontro, avvenuto giovedì 21 novembre 2024 presso la sede Anffas, i membri del gruppo hanno avuto l'opportunità di esporre le criticità che quotidianamente limitano la loro autonomia e mobilità.

Tra le principali problematiche sollevate, gli autorappresentanti hanno fatto riferimento alla difficoltà di raggiungere i propri luoghi di lavoro, la sede di Anffas dove si incontrano per il gruppo e altre destinazioni quotidiane, a causa della mancanza di corse regolari. È stato sottolineato come spesso, quando le corriere non passano, si sia costretti a chiedere aiuto ai genitori per essere accompagnati o a rinunciare ai propri programmi, aspetto che limita gravemente l’indipendenza. Gli autorappresentanti hanno evidenziato la mancanza e il malfunzionamento delle pedane, che rendono difficile l'accesso ai mezzi per le persone con disabilità motoria, rappresentando un ulteriore ostacolo alla fruizione del servizio pubblico. Inoltre, spesso sui mezzi ci sono troppe persone, con la conseguente impossibilità di poter salire sul bus.

Riviera Trasporti ha ascoltato con attenzione le problematiche esposte, mostrando disponibilità e accoglienza .I dirigenti della società hanno comunicato che sono in programma iniziative per migliorare la situazione, come l’aumento delle corse dirette ad Artallo – dove si trova la sede Anffas - che permetteranno di coprire meglio le aree più difficili da raggiungere. Inoltre, hanno comunicato che è stato recentemente introdotto un aggiornamento sul sito web, che consente agli utenti di verificare facilmente quali corse sono attive e quali no, un passo importante verso una maggiore trasparenza e un miglioramento nella comunicazione con i cittadini. L’RT ha informato che verranno montati dei pannelli digitali alle fermate più importanti e centrali della città, sui quali verranno proiettati l’orario e i ritardi degli autobus.

Durante l'incontro, i dirigenti di Riviera Trasporti hanno anche chiesto al gruppo un feedback sui servizi attuali, in particolare riguardo alla cordialità degli autisti e al funzionamento delle pedane, mostrando un forte interesse nel raccogliere opinioni dirette, per migliorare l'esperienza degli utenti. Riviera Trasporti si è dichiarata disponibile a collaborare con il gruppo per rendere il sito internet dell'azienda ancora più accessibile, accogliendo la proposta di tradurre i testi in modalità "Easy to Read"– facile da leggere e da capire - per facilitare la comprensione delle informazioni da parte di tutti gli utenti, inclusi quelli con disabilità cognitive o difficoltà di lettura.

L’incontro si è concluso con un impegno reciproco di collaborazione e apertura. Riviera Trasporti ha dimostrato una grande disponibilità ad ascoltare e accogliere le proposte del gruppo, con l'obiettivo di garantire un servizio pubblico di trasporto più inclusivo, accessibile e in grado di rispondere alle reali esigenze dei cittadini, in particolare delle persone con disabilità.

“Ringraziamo perché sono venuti ad ascoltarci, a sentire le nostre opinioni e i nostri problemi -dice il Leader del Gruppo di Autorappresentanza Giuseppe Foraci. Per noi è molto importante per una piena inclusione. Ci piacerebbe collaborare con loro”.

“L’incontro realizzato è stato un grande successo, frutto di tre anni di lavoro del gruppo di autorappresentanza, afferma il Presidente di Anffas Imperia Fiorenzo Marino, che dimostra che le persone con disabilità, con i giusti sostegni, possono parlare per sé stesse e dire ciò che per loro è importante. Esprimiamo soddisfazione per l’ascolto e l’approccio positivo mostrato dai dirigenti di Riviera Trasporti e ci auguriamo chela mobilità e l’autonomia delle persone con disabilità possano migliorare notevolmente, offrendo maggiori opportunità di partecipazione alla vita sociale.”

“Abbiamo incontrato dei cittadini attenti e responsabili che hanno a cuore la realtà in cui viviamo e sono stati prodighi di riferimenti e consigli utili, dichiarano il Presidente e l’Amministratore Delegato di RT Maurizio Temesio e Nicoletta Cristiani, a migliorare il nostro servizio, basandosi anzitutto sulla loro esperienza quotidiana e abbiamo particolarmente apprezzato sia le segnalazioni positive, tra cui in primo luogo il riferimento all’atteggiamento cordiale e collaborativo del nostro personale, sia quelle più critiche, ad esempio la difficile estrazione delle pedane automatiche a causa di guasti o -più spesso- di ostacoli sulla via (tra cui, principalmente, auto in divieto di sosta). Su loro suggerimento stiamo operando per intensificare le corse della linea di Artallo e stabilendo un contatto tra i referenti del gruppo delegati al settore informatico e i nostri incaricati di tale settore per portare avanti il progetto Easy to Read; ci siamo quindi dati appuntamento per un prossimo incontro in primavera”.