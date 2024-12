Sanremo: rinnovo delle cariche interne, Daniele Ventimiglia eletto segretario cittadino della Lega

Si è svolto oggi, alla Federazione Operaia di Via Corradi, il Congresso della Sezione cittadina della Lega di Sanremo, in presenza del Segretario Provinciale Antonio Federico, della Responsabile Organizzativa Provinciale Eleonora Giannascoli e del Responsabile Elettorale Regionale Paolo Pastorelli.

I militanti della Lega si sono riuniti per procedere al rinnovo delle cariche interne e riorganizzarsi dopo il buon risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali. L'attuale capogruppo in Consiglio Comunale e consigliere provinciale Daniele Ventimiglia, unico candidato, è stato eletto per acclamazione. Il nuovo Direttivo vede l'ingresso di Andrea Bonfà, Liliana Modafferi, Guido Pregnolato, Mattia Arnaldi, Stefano Isaia e Bruno Bernardi.

"Ringrazio il Commissario uscente Guido Pregnolato - ha detto Daniele Ventimiglia - il Segretario Provinciale Antonio Federico e ringrazio tutti i militanti per la fiducia riposta nei miei confronti. Comincerò a lavorare fin da subito per la nostra Sezione, ricompattando ancor di più il gruppo e restando sempre aperto a tutti coloro che condividono i nostri obiettivi e abbiano voglia di lavorare per perseguirli. Vogliamo attirare più iscritti e formeremo una squadra preparata e competente nei vari settori, coinvolgendo anche e soprattutto giovani intraprendenti, perché come dice il nostro segretario federale Matteo Salvini 'Vince la squadra!' I prossimi passi saranno infatti la definizione del nuovo organigramma e la costituzione dei Gruppi di Lavoro".