Sanremo: scomparsa della maestra Gabriella Aurigo, aveva lavorato alla 'Rubino' e alla 'Castillo'

Una settimana fa si è spenta Gabriella Aurigo, una collaboratrice scolastica di Sanremo che aveva una forte passione per la lettura e una memoria di ferro in questo ambito. Ricordava perfettamente la trama di diversi libri letti e dava consigli in merito con piacere. Lei in particolare prediligeva i gialli e i thriller.

Colpita da una grave malattia, se ne è andata nel giro di pochi mesi dopo aver scoperto di cosa era affetta. Negli ultimi anni ha lavorato alle scuole primarie ‘A. Rubino’ e ‘Castillo’. “Resterai nei cuori – evidenzia una delle colleghe - di chi ti ha apprezzato come persona e come lavoratrice”.