Anche l'Assessore regionale Marco Scajola oggi in mezzo ai bambini per 'Natale a Villa Boselli'

L'assessore regionale all'Urbanistica e ai Trasporti Marco Scajola ha visitato oggi, insieme al consigliere regionale Chiara Cerrri e al presidente del comitato organizzatore Riccardo Actis, il villaggio di 'Natale a Villa Boselli' ad Arma di Taggia. L'evento, giunto alla sua undicesima edizione, gode del patrocinio di Regione Liguria e accoglie migliaia di famiglie tra giochi ed esperienze varie a tema natalizio.

"Undici anni di Natale a Villa Boselli, sono un grandissimo risultato per una manifestazione che è ormai diventata un classico delle festività nel comune di Taggia e in tutto il Ponente - dichiara l'assessore regionale Marco Scajola -. Sono certo che anche quest'anno l'evento sarà apprezzato da bambini e famiglie riscuotendo il successo che merita. Come amministrazione regionale sosteniamo convintamente questo tipo di appuntamenti che hanno chiara valenza turistica. I miei complimenti al Comitato Natale a Villa Boselli e all'amministrazione comunale per l'organizzazione di un appuntamento di assoluto livello".

"Abbiamo creato un programma ricco di sorprese con magia, intrattenimento e ovviamente l'attesissimo arrivo di Babbo Natale - aggiunge il presidente del Comitato Riccardo Actis-. Ringrazio Regione Liguria e Comune di Taggia per il sostegno ricevuto per questa undicesima edizione che regalerà grandi soddisfazioni".