Sanremo: festeggiati oggi i vent'anni di gestione 'indiretta' di Villa Peppina (Foto)

Oggi ,al nido Villa Peppina a Sanremo, è stata una giornata speciale, con una festa per ricordare i vent'anni trascorsi da quando il servizio è passato alla gestione indiretta. Un’occasione per celebrare un percorso ricco di crescita, impegno e collaborazione, ma anche per ringraziare coloro che, con il loro supporto, hanno contribuito a fare del nostro nido un punto di riferimento per la comunità.

"Un sentito ringraziamento - dicono le educatricie - va all’amministrazione comunale, rappresentata dal Vice-Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali, dottor Fulvio Fellegara, per la sua presenza e per l'impegno. Grazie, Vice-Sindaco, per aver condiviso con noi questa giornata e per il cammino che ci aspetta nei prossimi anni. Esprimiamo inoltre la nostra gratitudine alla dottoressa Maria Grazia Fossati, coordinatrice del Comune di Sanremo, per le sue toccanti parole e per aver partecipato a questa celebrazione. Un grazie di cuore al settore dei Servizi Sociali, nella persona della dottoressa Marina Morandi, che ci ha seguito in questi anni con affetto e attenzione, sostenendoci con dedizione e professionalità. Il nostro ringraziamento si estende anche al personale dell’Ufficio Scuola, che è stato per noi come una famiglia, con un pensiero speciale a Rossella Fazio per aver condiviso con noi questa giornata di festa.

Non possiamo non ringraziare la nostra attuale coordinatrice della cooperativa jobel, la dottoressa Elena Marone, per il suo lavoro prezioso, e la dottoressa Manuela Bruno, vice presidente della cooperativa jobel, per il suo contributo. Un ringraziamento particolare va alla nostra prima coordinatrice, la dottoressa Claudia Regina, che ci ha guidato nei primi passi del nostro cammino al Nido, fornendo una solida base per tutto ciò che siamo oggi. Infine, ma non per importanza, il nostro pensiero più caloroso va alla dottoressa Patrizia Lanzoni, che è stata per anni la Coordinatrice del Comune di Sanremo. La sua professionalità, le sue capacità e il suo carattere unico hanno lasciato un’impronta indelebile nel nostro percorso. La sua vicinanza e il suo affetto non comuni rimarranno sempre nei nostri cuori".

"Grazie a tutti voi - terminano - alle famiglie passate, presenti e future per aver reso questo anniversario un momento indimenticabile e per il sostegno che continuate a offrire. Insieme guardiamo al futuro con entusiasmo e speranza".