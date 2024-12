Ventimiglia: mercoledì prossimo in Comune la 39a edizione della tradizionale 'Strena de Deinà'

Mercoledì prossimo alle 17, nell’aula consiliare del Comune di Ventimiglia, si svolgerà la trentanovesima edizione della “Strena de Deinà”, la tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri tra le associazioni cittadine e l'Amministrazione comunale, durante quale il Console Rappresentante della Cumpagnia d'i Ventemigliusi Marco Scullino consegnerà, leggendo la tradizionale formula in dialetto, al Sindaco della Città di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, a nome di tutte le associazioni cittadine, la trentanovesima giara istoriata, opera benaugurale della ceramista Clara Perotti, autrice di tutte le giare realizzate per questo evento, dal 1985 ad oggi.

Sulla giaretta, riportante lo stemma araldico della Città di Ventimiglia, è raffigurato ogni anno un antico mestiere su un tassello istoriato. Quest'anno all'onore della storia c'è l'antico mestiere dello stampatore. Dopo i saluti delle autorità civili e religiose, il mestiere verrà illustrato da Dario Canavese, Cancelliere della Cumpagnia d'i Ventemigliusi, che leggerà la ricerca fatta sull'argomento da Graziella Colombini Cortesi, delle Edizioni Alzani, Presidente dell'Unione Intemelia ed editrice de La Voce Intemelia.

Nel corso della manifestazione è prevista la sorpresa di un bel ritorno alle origini: il Sindaco e l’Assessore Calcopietro si rivolgeranno ai presenti leggendo una tradizionale formula di saluto in dialetto ventimigliuso. Alla cerimonia sarà presente il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta.