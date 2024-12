Sanremo: gli ospiti del Piccolo Cottolengo 'Don Orione' hanno fatto visita alla caserma dei Carabinieri (Foto)

Una mattinata indimenticabile e carica di sentimenti ha visto protagonisti un gruppo di ospiti del Piccolo Cottolengo “Don Orione” di Sanremo, accompagnati dal direttore dell'opera Don Fulvio Ferrari, dall'educatrice Angela Mottola e dall’OSS Valentina, in visita alla caserma dei Carabinieri di Sanremo. Ad accoglierli con grande calore sono stati il Capitano Corbo e i suoi uomini, che hanno aperto le porte della loro caserma con grande cordialità.

Durante la visita, gli ospiti hanno esplorato il parco mezzi, osservando da vicino le auto e le biciclette in dotazione, e provando alcune delle attrezzature delle auto dei Carabinieri. Un momento particolarmente emozionante è stato quando Maurizio, un ragazzo con il sogno di diventare carabiniere, è salito sull’Alfa Giulia, accendendo il lampeggiante e facendo suonare le sirene sotto la supervisione attenta dei Carabinieri presenti. Piccoli gesti che hanno riempito di gioia e stupore i ragazzi, creando ricordi preziosi.

Successivamente, il gruppo ha avuto l'opportunità di visitare la stanza operativa della radiomobile, dove hanno potuto vedere in azione la complessa organizzazione e il lavoro quotidiano dei Carabinieri. Il Capitano Corbo ha poi invitato i visitatori nel suo ufficio, spiegando in modo appassionato il suo lavoro e illustrando i progetti sviluppati dall’Accademia di Belle Arti di Sanremo in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Questo particolare progetto è stato realizzato in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, dimostrando l’impegno e la sensibilità dell’Arma su temi di rilevanza sociale.

Un momento particolarmente toccante è stato quando gli ospiti hanno consegnato un bellissimo cartellone raffigurante i Carabinieri. Il cartellone, disegnato con affetto, raffigura i Carabinieri conosciuti durante le visite, un segno tangibile di riconoscenza e ricordo. Questo gesto spontaneo ha commosso tutti i presenti, simbolo di un legame profondo e autentico tra gli ospiti e l’Arma. L'intera mattinata è stata un'esperienza ricca di emozioni, che ha ulteriormente rafforzato il legame tra l'Arma dei Carabinieri e il Piccolo Cottolengo di Sanremo. Questo incontro segue le precedenti occasioni in cui sono stati i Carabinieri di Sanremo a recarsi al Piccolo Cottolengo, consolidando un rapporto di fiducia e vicinanza.

Il gesto del Capitano Corbo e dei suoi uomini sottolinea ancora una volta la sensibilità e l'attenzione dell'Arma dei Carabinieri verso la comunità, promuovendo valori di inclusione e solidarietà. Questa giornata speciale rimarrà nel cuore di tutti i partecipanti, testimoniando la forza di un incontro che va oltre i ruoli e le uniformi, per abbracciare l’umanità e la solidarietà.