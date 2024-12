Vallecrosia, il consiglio comunale torna a riunirsi: all'ordine del giorno l'incompatibilità del sindaco

Torna il consiglio comunale a Vallecrosia. Una seduta straordinaria che vedrà all'ordine del giorno l'accertamento in via definitiva della condizione di incompatibilità del sindaco a seguito della sua elezione a consigliere regionale.

La seduta sarà il 16 dicembre alle 18 nella sala polivalente di via Melvin Jones e si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso un link reperibile sulla home page del sito istituzionale del comune.

Dopo la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, verrà dichiarata la decadenza del ruolo di Armando Biasi, attualmente sindaco di Vallecrosia.