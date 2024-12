Santo Stefano al Mare, Sindaco Pallini: ”Intimato alla società che ha cablato la fibra ottica di ripristinare il manto stradale, al via i lavori”

L’amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare e l’Ufficio Tecnico si sono attivati per far sì che la società che ha cablato la fibra ottica sul territorio comunale, si attivi per il ripristino del manto stradale, che è stato rovinato dagli scavi.

“Abbiamo inviato alla società che si è occupata di posare i cavi della fibra ottica una diffida ad adempiere, affinché si attivi per i ripristini stradali” - afferma Marcello Pallini che prosegue: ”A seguire, siamo stati contattati dalla Open Fiber, che ha dichiarato che provvederà immediatamente con i ripristini provvisori e dal 7 gennaio con quelli definitivi”.