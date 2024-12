Ordinanza del Ministro delle Infrastrutture: domani sciopero del personale RT di Usb dalle 9 alle 13

Dopo l’ordinanza del Ministro delle Infrastrutture è stato rimodulato, dal sindacato Usb, lo sciopero dei propri iscritti previsto per domani.

Per quanto riguarda RT non sarà pertanto garantito il servizio dalle 9 alle 13 e saranno assicurati i presidi. La segreteria regionale dell’Unione Sindacale di Base ha aderito allo sciopero generale con queste motivazioni:

• contro la politica economica del Governo Meloni esplicitata nella manovra economica per il 2025;

• contro il crescente coinvolgimento dell 'Italia nei teatri di guerra tanto ad est quanto nel sostegno al genocida governo israeliano;

• contro i progetti di riforma autoritaria dello stato, quali DL 1660, premierato e autonomia differenziata;

• per forti aumenti salariali oltre il recupero dell 'inflazione reale;

• per una nuova indicizzazione che leghi i salari all 'aumento reale del costo della vita;

• per una vera politica di difesa e rilancio della sanità pubblica;

• per una vera tassazione sui superprofitti di banche e le compagnie energetiche;

• la cancellazione delle leggi che hanno introdotto precarietà e liberalizzazione, quali il nuovo codice degli appalti;

• per veri rinnovi dei contratti nazionali;

• contro il cosiddetto decreto Cutro che riporterà nella clandestinità migliaia di lavoratori migranti;

• contro la delega fiscale che avvantaggia i settori e i ceri più abbienti destinata a ridurre la progressività del sistema e allargare ulteriormente le disparità sociali;

• per l'abolizione dell'Iva sui beni di prima necessità ed il prelievo fiscale sulle rendite finanziarie e i grandi patrimoni;

• per un tetto ai prezzi dei beni di prima necessità;

• per la detassazione delle pensioni in linea con gli altri paesi europei e le pensioni minime a 1000 (mille) euro;

• per un milione di assunzioni nella pubblica amministrazione, la stabilizzazione di tutti i precari, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati;

• per una legge sul salario minimo di almeno 10 euro I 'ora sui minimi tabellari;

• per la riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore a parità di salario;

• per il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, all'educazione scolastica, alla sanità e ai trasporti pubblici;

• per il diritto alla casa, un milione di nuove case popolari, il blocco degli sfratti e degli sgomberi;

• per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e I 'introduzione del reato di omicidio sul lavoro;

• contro l'assoggettamento delle istituzioni scolastiche agli interessi delle aziende private e il PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e I 'Orientamento) che introduce la logica dello sfruttamento già dai banchi di scuola;

• per la difesa del diritto di sciopero.

In occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore proclamato dall’Usb il 6 dicembre scorso, si è registrata un'astensione dal lavoro dei dipendenti in servizio del 14%.