Taggia, guasto alle condotte fognarie: chiusa la scuola dell’infanzia Regina Margherita

La scuola dell’infanzia Regina Margherita, situata nell’area Colletto di Taggia, rimarrà chiusa nella giornata di venerdì 13 dicembre a causa di un guasto serio alle condotte fognarie. La decisione è stata comunicata ufficialmente per garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico, permettendo al contempo gli interventi di riparazione necessari.

L’amministrazione comunale, informata della problematica, ha predisposto un intervento immediato per risolvere il guasto. La chiusura temporanea dell’istituto è stata decisa per consentire ai tecnici di lavorare in sicurezza e senza intralci. Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente lunedì 16 dicembre, garantendo il ripristino della normalità per gli alunni e il personale.