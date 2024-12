Si respira aria di festa a Vallecrosia: accese le luminarie natalizie (Foto e video)

Si respira aria di festa a Vallecrosia. In vista dell'8 dicembre sono, infatti, state accese le luminarie natalizie, installate, lo scorso ottobre, lungo le vie della città.

Le luminarie abbelliranno e illumineranno la città della famiglia durante il periodo natalizio che sarà ricco di eventi e manifestazioni. "Anche quest'anno le luminarie ci ricordano il tempo di Natale, un periodo dove le famiglie si riuniscono lasciando indietro fatiche, incomprensioni, difficoltà, che oggi non mancano per nessuno, per lasciare spazio all'amore che sana e guarisce ogni ferita" - commenta l'assessore Pino Ierace che, grazie a un progetto portato avanti insieme alla collega Patrizia Biancheri, è riuscito ad aggiudicarsi le luminarie con largo anticipo - "Speriamo che possano portare e aiutare tutti a ritrovare lo spirito del Natale".

Grossi pacchi regalo, luci e stelle creano un'atmosfera festiva in vista di Natale e Capodanno che sembra piacere ai cittadini.