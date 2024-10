Vallecrosia si prepara al Natale: luminarie installate lungo le vie della città (Foto e video)

Si respira già aria di Natale a Vallecrosia. Nei giorni scorsi sono, infatti, già state installate le luminarie natalizie lungo le vie della città.

La ditta incaricata ha posizionato sul territorio comunale, in particolare lungo via Colonnello Aprosio, le decorazioni a forma di pacco regalo che abbelliranno e illumineranno la città durante il periodo natalizio.

"Le luminarie verranno accese l'8 dicembre, come da tradizione" - fa sapere l'assessore Pino Ierace - "Grazie a un progetto portato avanti da me e dall'assessore Patrizia Biancheri siamo riusciti ad aggiudicarci per primi le luminarie più belle che abbelliranno la città durante le feste natalizie".