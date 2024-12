Scuola francese, Ventimiglia e Mentone firmano convenzione (Foto e video)

Ventimiglia e Mentone firmano una convenzione per la gestione della scuola francese.

La sottoscrizione dell'accordo tra il comune di Ventimiglia, quello di Mentone e il Provveditorato agli studi francese è avvenuta ufficialmente questa mattina. "Un momento significativo in cui rinnoviamo una convenzione importante per Ventimiglia e la città di Mentone" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Qui abbiamo realizzato negli anni qualcosa di unico e, quindi, rinnoviamo l'intenzione di andare avanti e di promuovere e valorizzare ancora di più i rapporti transfrontalieri tra Italia e Francia e, in particolare, tra le due comunità di prossimità. Abbiamo ridiscusso clausole, articoli, competenze e, più in generale, la nostra stessa volontà di investire in questo immobile e nel percorso scolastico. La maggior parte dei bambini sono di Ventimiglia e, perciò, quando il comune di Mentone ci ha chiesto un maggior impegno, anche dal punto di vista economico, noi abbiamo detto subito di sì. Abbiamo accettato con piacere seguendo l'obiettivo comune di salvaguardare l'istituto scolastico e di potenziarlo. E' un punto di inizio".

E' stata poi scoperta una targa commemorativa all'entrata del Comune alla presenza di autorità civili italiane e francesi. "Era dal 1992 che non c'era una sinergia così stretta tra il comune di Ventimiglia e quello di Mentone" - afferma il sindaco Di Muro - "Sono onorato di aver posizionato una targa commemorativa qui. Oggi è il coronamento di un sogno".