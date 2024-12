Sanremo: Sara Bottino, ex studente del Liceo 'Cassini' si è Laureata a Genova con 110 e Lode

L'ex studente del Liceo Cassini di Sanremo, Sara Bottino, è stata proclamata all'Università degli studi di Genova Di.Ma, Dottoressa Magistrale in Matematica con la votazione di 110/110 e Lode.

Ha discusso la propria tesi davanti ad una commissione molto preparata, su ‘Officina matematica: un'attività di divulgazione per promuovere la consapevolezza e l'appropriazione dei significati matematici’.

La tesi è stata inoltre redatta anche grazie ad una parte sperimentale, che ha avuto come protagonisti gli studenti del liceo ‘Calvino’ di Genova nell'ambito dei percorsi formativi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, in collaborazione con il Professor Simone Quartara.