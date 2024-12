Ospedaletti in lutto per la scomparsa di Gilberto Chiappa: figura storica della Protezione Civile locale

La comunità di Ospedaletti si stringe nel dolore per la scomparsa di Gilberto Chiappa, figura storica e fondatore della Protezione Civile locale. Il sindaco Daniele Cimiotti, insieme all’intera Amministrazione Comunale, ha espresso un sentito messaggio di cordoglio, ricordando l’importante eredità lasciata da Gilberto alla città.

"Alla famiglia di Gilberto, a Fulvia, a Marina, ai suoi amici e collaboratori, giunga l’affetto di tutta la comunità di Ospedaletti, che tanto deve a lui", ha dichiarato il sindaco Cimiotti. Il suo impegno, la dedizione per il territorio e l’inestimabile contributo alla Protezione Civile hanno lasciato un segno profondo nella storia e nel cuore della città.

Per decenni, Gilberto Chiappa è stato un punto di riferimento per Ospedaletti, affrontando con coraggio situazioni di emergenza e contribuendo con il suo lavoro alla sicurezza e al benessere della comunità. Il suo attaccamento al territorio, la cura per l’ambiente e l’attenzione verso le persone in difficoltà hanno rappresentato valori fondanti che continueranno a ispirare chi lo ha conosciuto e apprezzato.

In questo momento di grande dispiacere, l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare l’affetto e la vicinanza alla famiglia di Gilberto. "Il suo esempio di dedizione resterà vivo nella memoria di tutti noi," ha concluso il sindaco Cimiotti, a nome di una comunità che non dimenticherà il contributo e l’umanità di Gilberto.