Sanremo: per problemi di salute dell'artista, annullato lo spettacolo di Amedeo Minghi di venerdì prossimo

A causa di problemi di salute dell'artista, il concerto di Amedeo Minghi, in programma venerdì 13/12 al Teatro Ariston é stato annullato. Ecco la modalità per il rimborso ei biglietti:

I biglietti saranno rimborsati, entro il 17/12, secondo le seguenti modalità:

• per gli acquisti in cassa rivolgersi alla biglietteria del teatro tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00 presentando il biglietto

• per acquisti on line dal sito aristonsanremo.com o webtic inviare mail a video@aristonsanremo.com

• per acquisti su ticket one www.rimborsi-ticketone.it