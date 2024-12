Incidente stradale, questa mattina tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia, al chilometro 152 dell’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, in direzione Genova.

Al momento non ci sono notizie in merito al sinistro che vedrebbe coinvolti alcuni mezzi. Il conducente di un'auto è rimasto ferito L’autostrada è bloccata in direzione Genova e si sono già formati circa tre chilometri di coda.