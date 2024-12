Viaggi in treno tra Liguria e Piemonte: l’Osservatorio presenta le modifiche del cambio orario 2025, calano le tariffe del 50%

In seguito al cambio di orario delle ferrovie in Europa del prossimo 15 dicembre, è stato necessario aggiornare l’orario internazionale sulla ferrovia Cuneo-Ventimiglia/Nizza. Molte le novità introdotte nella 25a edizione dell’orario integrato. Di seguito l’analisi delle singole relazioni.

Grazie al lavoro effettuato tra Osservatorio Ferrovia del Tenda, RFI, Trenitalia e AMP al Tavolo Tecnico sulla Ferrovia del Tenda verrà estesa la Tariffa 39/13/Piemonte anche per le stazioni in territorio Francese della valle Roya (Vievola, Tende, La Brigue, Saint-Dalmas-de-Tende, Fontan-Saorge, Breil-sur-Roya. Verrà abolita la tariffa Internazionale del 1979 e ci sarà quindi un ribasso della tariffa di oltre 50% per tutti gli itinerari Italia-Francia e vice-versa sulla linea del Tenda effettuati da Trenitalia (anche su biglietti per comitive e abbonamenti). Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente via App Trenitalia (Le tariffe devono ancora essere caricate) o tramite capotreno all'atto della salita sul treno. Verranno riconosciuti i titoli di viaggio SNCF tra Breil-sur-Roya e Tende sui treni di Trenitalia fino alla riapertura del ramo Nice-Breil.

Verrà omogenizzata l'offerta ferroviaria: rimangono per ora le quattro coppie Cuneo-Ventimi-glia ma con i seguenti miglioramenti:

- il treno 22898 Ventimiglia 16:20 - Cuneo 19:19 viene rinominato in 22958 Ventimiglia 16:20 - Cuneo 19:19 e viene effettuato tutti i giorni. Quindi, il treno odierno Ventimiglia 14:55 - Cuneo 17:35, che si effettua solo il Sabato, Domenica e Festivi, viene posticipato alle 16:20 anche nei giorni prefestivi e festivi;

- proseguimento diretto su Torino come RV3244;

- è stato risolto il problema della mancata coincidenza a Cuneo;

- permane la sospensione dei Servizi Nice-Breil per lavori fino al 14 Dicembre 2025.

Sono stati aggiornati gli orari degli autoservizi sostitutivi Nice-Breil e Sospel-Breil, modificata la numerazione dei BUS Autosostitutivi, da 453xxx a 466xxx, aggiornati i tempi di percorrenza tra Breil e Nice Ville (in alcuni casi allungati di 10 minuti per problemi di traffico). È stato aggiunto un prolungamento su Tenda nei giorni estivi dal 5 luglio al 31 agosto 2025. Si registra ancora un sensibile discostamento in alcuni casi delle coincidenze tra il servizio di Trenitalia e quello di SNCF con attese fino a 60 minuti alla stazione di Breil. L’orario dei servizi autobus ZEST è rimasto pressoché invariato dal 1 luglio. Si segnala la modifica della corsa in partenza da Tende alle 16:55. Purtroppo non sempre l’orario del Bus combacia con quello del treno, rendendo i cambi multimodali scomodi e inattraenti.

L’orario della linea 3 tra Ventimiglia, Airole e Olivetta San Michele è stata aggiornata con poche novità. Rimane il problema della completa mancanza di orari dettagliati ed integrati, le paline sono quasi introvabili e l’orario risulta molto scarno. Purtroppo anche il sito “LiguriaGO.re-gione.liguria.it” non riporta più gli orari di Riviera Trasporti, rendendo davvero difficile qual-siasi itinerario. Inoltre, le fermate non sono riportate su Google Maps ed il rispettivo sistema di navigazione Google Transit. Permane infine l’impossibilità di verificare la tariffa del viaggio, rigorosamente non integrata con altri mezzi pubblici.

A causa dell’interruzione per lavori di potenziamento Infrastrutturale tra Breil-sur-Roya e Drap–Cantaron fino al 14 dicembre 2025 non è possibile offrire un servizio diretto via Sospel, ma esclusivamente un bus autosostitutivo. A Breil, gli autobus sostitutivi sono cadenzati ed a volte in coincidenza con i regionali di Trenitalia. È possibile effettuare il tragitto cambiando a Breil sull’autobus sostitutivo, oppure proseguire e cambiare a Ventimiglia su un treno della Relazione Ventimiglia-Nice-Cannes/Grasse. Mentre all’andata conviene l’utilizzo dell’autobus per risparmiare in alcuni casi fino a 30 minuti, al ritorno l’autobus arriva sempre dopo il passaggio del regionale di Trenitalia, forzando l’utenza a lunghe attese alla stazione di Breil, rendendo più competitivo il cambio a Ventimiglia, senza considerare la variabile del traffico stradale che può ritardare gli autobus. Sono quindi possibili 3,5 coppie di collegamenti Cuneo-Nizza e viceversa.

Da Cuneo a Nizza (con cambio a Breil sull’autobus sostitutivo):

R 22955 (Torino 5:25) – Cuneo 06:41 – Breil 08:41 -> BUS 466796 Breil 08:50 – Nice Ville 10:10 con una durata pari a 3h29, di cui 9 minuti di cambio;

R 22953 Cuneo 08:41 – Breil 10:36 -> BUS 466804 Breil 10:40 – Nice Ville 12:00 con una durata pari a 3h19, di cui 4 min di cambio;

R 22959 Cuneo 14:41 – Breil 16:43 -> BUS 466840 Breil 17:20 – Nice Ville 18:40 con una durata pari a 3h59, di cui 37 min di cambio;

R 22957 Cuneo 17:15 – Breil 19:22 -> BUS 466852 Breil 19:30 – Nice Ville 20:40 con una durata pari a 03h25, di cui 8 min di cambio.

Da Cuneo a Nizza (con cambio a Ventimiglia):

R 22955 (Torino 5:25) – Cuneo 06:41 – Ventimiglia 09:21 -> TER Ventimiglia 09:47 – Nice Ville 10:47 con una durata pari a 4h05, di cui 26 minuti di cambio. (Novità)

R 22953 Cuneo 08:41 – Ventimiglia 11:21 -> TER Ventimiglia 11:51 – Nice Ville 12:49 con una durata pari a 04h08, di cui 30 min di cambio (solo Sabato e Domenica)

R 22959 Cuneo 14:41 – Ventimiglia 17:33 -> TER Ventimiglia 17:48 – Nice Ville 18:47 con una durata pari a 4h06, di cui 15 min di cambio.

R 22957 Cuneo 17:15 – Ventimiglia 20:05 -> TER Ventimiglia 20:18 – Nice Ville 21:16 con una durata pari a 04h01, di cui 13 min di cambio.

Da Nizza a Cuneo (con cambio a Breil):

BUS 466803 Nice Ville 09:15 – Breil 10:35 -> R 22956 Breil 11:19 – Cuneo 13:19 con una durata pari a 4h04, di cui 44 minuti di cambio

BUS 466831 Nice Ville 14:30 – Breil 16:00 -> R 22958 Breil 17:00 – Cuneo 19:19 con una durata pari a 4h49, di cui 60 minuti di cambio

BUS 466849 Nice Ville 17:30 – Breil 19:00 -> R 22964 Breil 19:26 – Cuneo 21:19, pari a 3h49 di percorrenza e 26 minuti di cambio.

Da Nizza a Cuneo (con cambio a Ventimiglia)

TER Nice Ville 09:19 – Ventimiglia 10:13 -> R 22956 Ventimiglia 10:39 – Cuneo 13:19 con una durata pari a 4h00, di cui 26 minuti di cambio

TER Nice Ville 15.20 – Ventimiglia 16:14-> R 22958 Ventimiglia 16:20 – Cuneo 19:19 con una durata pari a 3h59, di cui 06 minuti di cambio

TER Nice Ville 17:32 – Ventimiglia 18:24 -> R 22964 Ventimiglia 18:49 – Cuneo 21:19, pari a 3h29 di percorrenza e 06 minuti di cambio.

Mancati collegamenti:

R 22952 Ventimiglia 6:18 – Cuneo 9:19 continua a non avere coincidenze a causa della par-tenza così presto. Il primo treno da Nice raggiunge Ventimiglia alle 6:31. Il primo Bus da Nice raggiunge Breil alle 7:35.