Ventimiglia, sicurezza e accessibilità: spuntano posteggi riservati e passaggi pedonali in vico Arene (Foto)

Definiti posteggi riservati e passaggi pedonali per migliorare sicurezza e accessibilità all'asilo di vico Arene a Ventimiglia.

E' stata, infatti, realizzata la segnaletica orizzontale per i pedoni e i posteggi riservati alle mamme. "Come promesso ai genitori durante un recente confronto, abbiamo provveduto a definire posteggi riservati e passaggi pedonali per migliorare sicurezza e accessibilità all'asilo di vico Arene" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro interessatosi alla richiesta dei genitori insieme al vicesindaco Marco Agosta e al consigliere comunale Rosellina Papalia.

"Piccoli interventi secondo qualcuno ma, invece, significativi per bambini, genitori, nonni e personale che frequentano la nostra scuola d'infanzia" - sottolinea il primo cittadino.