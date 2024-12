Villa Boselli si prepara al Natale: magia, sorrisi e sorprese per grandi e piccoli ad Arma di Taggia (Video)

Ad Arma di Taggia l’attesa per il Natale si fa sempre più vibrante. Manca solo una settimana all’inizio di uno degli eventi più attesi della stagione: Natale a Villa Boselli, una manifestazione che ormai è diventata un appuntamento immancabile per grandi e piccoli.

Il presidente del Comitato Natale a Villa Boselli,, ha annunciato che tutto è pronto per riaccendere la magia negli occhi di grandi e piccini. ", a partire dalle 16.45, daremo ufficialmente il via alla festa con l’accensione dell’albero e l’inaugurazione del villaggio natalizio," ha dichiarato. Un momento suggestivo, impreziosito dalla presenza delle autorità locali, che darà il via a un fine settimana unico, capace di attrarre turisti dai comuni limitrofi ma anche dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla vicina Francia.

Sabato 14, dalle 10 alle 18, Villa Boselli si trasformerà in un vero e proprio paradiso natalizio, dove attrazioni, mercatini e musica saranno i veri protagonisti. "Ormai i bambini non aspettano altro," racconta Actis. Il programma è ricco di sorprese, tra cui la presenza del famoso Mago Gentile, l’intrattenimento di Gianni Rossi e, naturalmente, l’attesissimo arrivo di Babbo Natale, che farà la sua apparizione a bordo di un veicolo speciale, rendendo il momento ancora più memorabile.

Ogni attività, ogni sorriso, ogni scintilla è resa possibile grazie al supporto delle istituzioni e dei benefattori che hanno creduto in questa iniziativa. "Voglio ringraziare di cuore il Comune di Taggia, la Regione Liguria e tutti coloro che hanno contribuito," ha sottolineato Actis, evidenziando che tutto l’evento è completamente gratuito.

Natale a Villa Boselli non è solo un evento: è un simbolo di calore, di comunità, e del desiderio di regalare un po’ di magia a chiunque decida di immergersi in questo mondo incantato. La settimana che ci separa dall’inizio sarà colma di attesa e desiderio, ma già si respira nell’aria quel profumo unico di Natale che solo un luogo speciale come Villa Boselli può offrire.