Taggia riscopre la sua magia: il 13 dicembre il romantico ritorno di “Natale a Villa Boselli” (Foto)

C’è un appuntamento che, da undici anni, segna l’inizio del periodo più magico dell’anno per la comunità di Taggia e dintorni: “Natale a Villa Boselli”. Venerdì 13 dicembre, con l’inaugurazione e l’accensione dell’albero di Natale, prenderà ufficialmente il via questa manifestazione che è ormai diventata una tradizione, capace di scaldare i cuori di grandi e piccini. Un evento che, anno dopo anno, trasforma la cittadina ligure in un vero e proprio scrigno di magia natalizia, unendo generazioni e accogliendo visitatori da ogni angolo della provincia di Imperia, ma anche dal Piemonte e dalla Lombardia.

L’iniziativa, curata anche quest’anno da Riccardo Actis, presidente del comitato “Natale a Villa Boselli”, si svolgerà in linea con le edizioni passate, regalando due giorni di gioia, spensieratezza e condivisione. Un evento che, nato dall’amore di un gruppo di mamme tabiesche desiderose di regalare ai bambini del paese una giornata speciale, si è trasformato in una vera e propria istituzione. È difficile immaginare un dicembre senza questa manifestazione, capace di resistere persino alle sfide del periodo pandemico, quando ha continuato a mantenere vivo lo spirito natalizio, anche in modalità rivisitate. "Siamo nel periodo più intenso, ma ci siamo", afferma Actis. "Ogni anno facciamo davvero tanti sacrifici per portare a compimento questo evento, ma la soddisfazione è indescrivibile. Siamo orgogliosi di portare la magia del Natale a Taggia e di condividerlo con tutti gli abitanti della Riviera dei Fiori".

Il ritorno di “Natale a Villa Boselli” è molto più di un evento: è un abbraccio collettivo, un richiamo alla bellezza della comunità e al piacere di ritrovarsi. E non è solo per i residenti. Negli anni, questa piccola grande festa ha saputo conquistare turisti e curiosi, che vedono nell’atmosfera unica di Taggia un’occasione per immergersi nel calore e nella tradizione del Natale.

L’accensione dell’albero, che avviene una settimana dopo l’inaugurazione delle luminarie cittadine (prevista per venerdì 6 dicembre, ndr), è il momento simbolico che apre il sipario sulla manifestazione, unendo simbolicamente la storia della comunità con il desiderio di guardare al futuro con speranza e gioia. E così, mentre i preparativi fervono e l’attesa cresce, il conto alla rovescia è ormai iniziato. Villa Boselli è pronta a trasformarsi, ancora una volta, in un piccolo angolo di fiaba natalizia, ricordando a tutti che il vero spirito del Natale è fatto di unione, condivisione e, soprattutto, amore.