Ventimiglia inaugura un nuovo punto Iat nella stazione ferroviaria (Foto e video)

Nuovo ufficio Iat a Ventimiglia. E' stato inaugurato ufficialmente, in mattinata, presso l’atrio della stazione ferroviaria con un taglio del nastro avvenuto alla presenza di autorità civili e militari, tecnici del Comune, di Rfi, della polizia locale e delle associazione locali e di categoria.

Da oggi apre, perciò, il nuovo ufficio di informazione turistica che si trova accanto alla biglietteria. "Oggi inauguriamo il nuovo ufficio di informazione turistica in stazione. E' in un punto strategico perché qui passa la maggior parte del flusso turistico della nostra città ma anche i residenti che prendono il treno per andare a lavorare o in altre località. Vi è pure un hub turistico sulla Ferrovia delle Meraviglie, un linea che ha avuto riconoscimenti importanti che trova ospitalità all'interno di questi spazi. Cercheremo anche di apporre delle innovazioni digitali nel corso della gestione di questo punto di informazione turistica" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Sul turismo puntiamo particolarmente. I punti di informazione turistica nella città erano carenti, in termini di numero, offerta e servizi e, in un anno e mezzo, ci siamo adoperati per triplicarli. Grazie a un accordo con RFI, previo parere della Soprintendenza, si sono così conclusi i lavori di allestimento del nuovo punto di informazione e accoglienza turistica, che va a sommarsi a quello in via Roma e a quello nel porto di Cala del Forte triplicando, di conseguenza, l’offerta esistente. Questo è un altro passo in avanti verso la trasformazione di Ventimiglia da città meramente commerciale a città turistica e internazionale. Parleremo con Rfi per sviluppare anche altri progetti, come aprire ulteriori spazi che oggi sono chiusi, sviluppare di più i parcheggi che sono alle nostre spalle, ci sono tanti immobili nelle ferrovie su cui abbiamo progetti di riqualificazione importanti che abbiamo sviluppato. Abbiamo, infatti, intensificato, nell'ultimo anno e mezzo, i rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con tutta la società Fs, in particolare Rfi”.

"Sono molto soddisfatta e fiera di questo traguardo" - afferma l'assessore Serena Calcopietro presente al taglio del nastro insieme al sindaco Flavio Di Muro, al vicesindaco Marco Agosta, agli assessori Adriano Catalano e Domenico Calimera e ai consiglieri comunali Enzo Di Marco, Franco Ventrella e Matteo Ambesi - "Abbiamo fatto i salti mortali perché abbiamo messo insieme più figure della filiera, quindi, non soltanto istituzionali ma anche altri organi molto importanti".

"Sono felice che Ventimiglia apra il terzo punto di informazione turistica, in una città di frontiera. Con il punto Iat parliamo di turismo e di accoglienza" - mette in evidenza l'assessore regionale Luca Lombardi presente insieme ai consiglieri regionali Veronica Russo e Walter Sorriento - "L'accoglienza è la prima cosa che noi dobbiamo dare al turista che raggiunge le nostre città oltre a dargli il maggior numero di informazioni".

"Dalle piccole alle grandi stazioni d'Italia si sta cercando di offrire un servizio che sia sempre più efficiente e al servizio del cittadino. L'obiettivo di Rfi è quello di rigenerare tutte le aree in disuso e di far diventare le stazioni italiane delle agorà, cioè dei punti di incontro a servizio delle persone. Punti di incontro per i giovani e di dialogo anche tra culture differenti che possono offrire servizi di maggior impatto e utilità sia nel settore turistico, che culturale e sociale. La stazione deve diventare un punto di aggregazione con servizi maggiori per persone diversamente abili. Bisogna creare delle infrastrutture che possano migliorare la vita di tutti" - commenta Irene Gionfriddo di Rfi - "Quello di oggi è uno dei tanti progetti che abbiamo in mente di realizzare visto i buoni rapporti che abbiamo con il sindaco e l'intera amministrazione comunale. Ringrazio il sindaco Di Muro che collabora con le Ferrovie per portare benessere alla propria terra e che ha dimostrato di essere un ottimo professionista ma anche un eccellente uomo di Stato".

Nel punto Iat della stazione prenderà il via anche una collaborazione con il Fai. "Sono molto felice di essere qui per l'inaugurazione di questo spazio, che è un evento molto importante per Ventimiglia perché diventa un'ulteriore porta per quello che il territorio intemelio, e non solo, può offrire" - dichiara Roberta Cento Croce presente insieme a Isabella Berrino della delegazione Fai di Imperia - "E' l'ultimo step di un progetto che il Fai ha concepito e realizzato coinvolgendo le amministrazioni locali. Il progetto si chiama 'A bordo della meraviglia' ed è stato concepito come premio per la Ferrovia delle Meraviglie nel corso del decimo censimento del Luoghi del Cuore che si è tenuto nel 2020. Il progetto è stato concepito dal Fai servendosi della professionalità di una prestigiosa scuola di Torino che è specializzata nell'ambito della comunicazione. Verrà fuori una comunicazione nuova, sia per la modalità che per i contenuti. Ci saranno delle cose ulteriori rispetto a quanto già tutti noi amiamo. Alcune pareti sono state lasciate vuote per noi e tra pochi mesi prenderanno vita. Questa ferrovia va conosciuta, chi la conoscerà avrà voglia di usarla, chi la userà se ne innamorerà e siccome l'amerà la vorrà proteggere e farla tornare a vivere".