Sanremo: per le festività maggiori controlli contro l’abusivismo ricettivo, nella Pigna appartamenti non in regola

In previsione delle festività natalizie si intensificano i controlli per contrastare il crescente fenomeno dell’abusivismo ricettivo che, già nel periodo estivo, hanno portato ad individuare – e a sanzionare - 5 appartamenti ammobiliati ad uso turistico non registrati e, quindi, abusivi, nella Pigna. Durante l’estate, infatti, l’Unità Operativa Commercio del Comando di Polizia Locale ha effettuato 40 sopralluoghi, soprattutto nel centro storico e nelle zone limitrofe.

“L’attività di monitoraggio – spiega il Comandante Fulvio Asconio – è stata condotta eseguendo sia sopralluoghi negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, sia controlli informatici sulle più note applicazioni di prenotazione turistica. Verifiche incrociate con il portale della Regione Liguria hanno poi permesso di individuare coloro che gestivano gli appartamenti: ciascuno è stato sanzionato per un importo di euro 4000. Inoltre, a seguito degli accertamenti effettuati in loco in due appartamenti ammobiliati ad uso turistico abusivi, a causa della presenza di ospiti i cui nominativi non erano stati comunicati alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti, è stata trasmessa alla Procura di Imperia comunicazione di notizia di reato a carico degli host degli appartamenti. Prezioso, infine, è stato il lavoro svolto in sinergia con l'ufficio dedicato della Regione Liguria con sede in Sanremo”.

L’attività ha permesso anche di conoscere con maggiore chiarezza l'evoluzione, sempre in crescita, di tale tipologia alloggiativa a fini turistici, in particolare, come detto, nella Pigna. In questi ultimi anni il centro storico è stato interessato da importanti investimenti di riqualificazione urbana, culturale e sociale finalizzati a migliorare la vivibilità del quartiere e, al contempo, a generare un volano economico, turistico e commerciale, salvaguardando e valorizzando i valori storici e ambientali.

La pianificazione ha prodotto un incremento significativo delle presenze turistiche nella Pigna che, tuttavia, negli ultimi tempi hanno generato alcune problematiche per lo più legate a parcheggi 'selvaggi' e abbandono dei rifiuti motivo, a loro volta, di rilevanti problemi di sicurezza e decoro. Proprio per questo, verranno intensificati i controlli a partire dall’imminente periodi di festività, nel quadro del censimento normativo che, nelle scorse settimane, ha adottato la proroga del termine per l’acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) destinato a bed and breakfast, affitti brevi e strutture ricettive posticipandone la scadenza al 1° gennaio 2025.