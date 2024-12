Sanremo: dopo corso Imperatrice e piazza Colombo marciapiedi e arredo urbano da rifare anche sotto il Casinò (Foto)

Nei giorni scorsi abbiamo trattato l’argomento relativo alla situazione di degrado di corso Imperatrice e dei marciapiedi di piazza Colombo a Sanremo. Luoghi molto frequentati da residenti e turisti che, purtroppo, non sono in ottime condizioni.

Si tratta di pavimentazioni ormai obsolete che avrebbero bisogno di una totale sostituzione ma che, purtroppo, mancano da tempo anche di manutenzione. Passeggiando per la zona del Casinò, uno dei simboli della città e meta di turisti, non si può fare a meno di notare lo stato di degrado che purtroppo regna sovrano, soprattutto sui marciapiedi ed in parte dell’arredo urbano. Quello che dovrebbe essere il biglietto da visita di una Sanremo accogliente e ordinata è invece caratterizzato da sporcizia, erbacce, marciapiedi rattoppati in modo approssimativo e un arredo che appare trascurato e datato.

Una situazione che non rende giustizia al prestigio di un’area così importante per l’immagine della città. I marciapiedi, che risalgono alla metà del secolo scorso, mostrano segni di incuria e interventi di manutenzione fatti ‘alla buona’. Stessa situazione per l’arredo urbano, che appare ormai fatiscente e bisognoso di una riqualificazione urgente. Oltre che essere una brutta immagine per la città, è anche molto pericoloso essendo il marciapiede tutto sconnesso, con piastrelle non fermate, potendo di conseguenza causare inciampi e caduta delle persone.

In molti, tra i residenti della città dei fiori che ci hanno segnalato la situazione, si chiedono se e quando verrà presa la decisione di sistemare la zona, sotto gli occhi di tutti.