Sanremo: bambino investito in Via della repubblica, trasportato al Ps

Un bambino di sette anni nel primo pomeriggio è stato investito da un'automobile in via della Repubblica, nelle vicinanze dell'ingresso in corso Cavallotti.

Immediata la chiamata ai soccorsi sanitari, per prestare le prime cure. Il ragazzo, che avrebbe riportato un trauma alla testa in seguito all'impatto, è stato quindi trasportato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni fortunatamente non sono risultate gravi, anche se soprattutto la giovane età del bambino avevano messo in allarme i presenti.

Sul posto è intervenuta la croce verde di Sanremo. Le forze dell'ordine stanno ora operando per ricostruire i fatti.