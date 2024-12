Al Circolo Golf degli Ulivi la 69a Charter del Lions Club Sanremo Host con la partecipazione del Governatore del Distretto 108Ia3 Enzo Benza (foto)

Nella serata di martedì 3 dicembre presso il Circolo Golf degli Ulivi si è svolta la 69a Charter del Lions Club Sanremo Host.

In tale occasione il club ha avuto il piacere di avere la visita del Governatore del Distretto 108Ia3 Enzo Benza, la più alta carica lionistica del Distretto che comprende il Piemonte Sud-Occidentale e la Liguria di Ponente, l’onore quest’anno è stato doppio poiché il Governatore è proprio di Sanremo e socio del medesimo club.

Prima della serata conviviale, il Governatore ha incontrato il presidente del Lions Club Sanremo Host Loredana Maletta con il suo consiglio direttivo e il presidente del Leo Club Sanremo (associazione giovanile del Lions Club) Axel Vignotto per illustrare il suo programma di lavoro e gettare le basi per realizzarlo insieme. Il Governatore è molto sensibile ai temi legati all’Ambiente e alla Fame del Mondo e vorrebbe che ogni club basasse la sua attività in tal senso, il Lions Club Sanremo Host si trova già del tutto allineato ai suoi obiettivi; infatti, in data 16 novembre il club aveva aderito e partecipato attivamente alla Colletta Alimentare organizzata insieme al Banco Alimentare, e in aprile ha in programma un’ ulteriore Colletta.

La serata del 3 dicembre, per il Lions Club Sanremo Host è stata particolarmente importante, perché oltre a celebrare la sua 69ª Charter Night (anno di fondazione del Club 3/12/1955), il Club ha ricevuto la visita ufficiale del Governatore del Distretto 108 Ia3 Vincenzo Benza. La visita istituzionale del Governatore, è sempre una splendida occasione per farla coincidere con la cerimonia di investitura di nuovi soci, e per consegnare importanti riconoscimenti Lions i “Melvin Jones Fellow”. L’ambito riconoscimento è stato dato a due signore di Sanremo, che si sono prodigate, per la valorizzazione culturale e sociale dei giovani e degli anziani della comunità sanremese.

Presenti alla serata le seguenti autorità: il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager; PDG Claudio Sabattini, past Presidente del Consiglio dei Governatori; Fabrizio Condrò presidente di Zona; Mauro Giordano Presidente del L.C. Ventimiglia; Delia Sabbieti Presidente del L.C. Bordighera OttoLuoghi; Costanza Pireri, past vicesindaco di Sanremo nella precedente amministrazione.

Dopo il colpo di campana della Presidente Loredana Maletta del Club, che simbolicamente da inizio alla serata, il Cerimoniere Distrettuale Roberto Pecchinino, avviava la serata con l’ascolto degli inni e con la lettura del Codice e degli Scopi Lions e Leo. Dopo il saluto di benvenuto della Presidente del Club, il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, ha portato il suo saluto ringraziando il Club per i suoi innumerevoli anni di servizio sempre dalla parte della città e di chi ha bisogno.

Durante la serata il Governatore ha ricordato il suo motto “Cuore e Servizio costruiamo Sorrisi” riconducibile al fatto che “la solidarietà è alla base della nostra associazione e la dedizione al servizio deve essere al centro di ogni nostra azione, servendo con il Cuore possiamo creare gioia e felicità negli altri”.

Si è trattato di una interessante e intensa conviviale per la festa della Charter e della visita del Governatore, che ha visto anche l’ingresso di due nuovi soci: Ghiglione Ivo (Consulente socioassistenziale già referente servizi sociali Dipartimento e salute mentale ASL 1 Imperiese sede di Sanremo) e Ghiglione Luca (Direttore di strutture RSA, ex socio del Leo Club San Giorgio e attuale direttore di Casa Serena). Padre e figlio uniti dagli stessi valori assistenziali e solidali.

Un grande applauso ha accolto i due nuovi soci Lions, dopo la spillatura fatta dal Governatore Vincenzo Benza, entrati a far parte di uno dei più prestigiosi e storici Lions Club del Distretto 108 Ia3.

Inoltre, sono stati consegnati due premi "Melvin Jones Fellow", la maggiore onorificenza Lionistica, alle signore Maria Pia Tarditi Perret, vice presidente dell’associazione “Scuola di Musica Città di Sanremo” e Presidente della Banda Musicale Città di Sanremo dal 1970 al 2024, che ha dedicato tutta la sua vita a servire il prossimo; l’altro riconoscimento è stato consegnato alla prof.ssa Francesca Rotta Gentile Cavigioli, docente di lettere presso il Liceo Cassini di Sanremo, da anni impegnata a coinvolgere i giovani nella cultura italiana e straniera. È stata Presidente dell'Università delle Tre Età di Sanremo e ha organizzato numerosi eventi culturali. Dal 2017 è giurata del Premio Strega ("Amica della Domenica") e nello stesso anno ha vinto il Premio Flaiano per la Cultura. Curatrice delle rassegne "Cervo ti strega" e "Cervo in blu d'inchiostro", è direttrice artistica nel giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera, in collaborazione con il Premio Strega, il Premio Campiello, il Premio Internazionale Lattes Grinzane.

Il premio “Melvin Jones Fellow”, è il più importante riconoscimento Lionistico, che il Lions International assegna a persone che hanno compiuto con spirito di volontariato, servizi a carattere sociale, umanitario e culturale.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti del Governatore e con l’impegno di rafforzare sempre di più i service umanitari verso le persone più bisognose, concretizzando il motto del Lions International: "WE SERVE".

Addetta stampa supplente del LC Sanremo Host

CHIARA APROSIO