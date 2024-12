Montegrosso Pian Latte: le iniziative natalizie promosse dalla Pro Loco

"Comincia ad avvicinarsi il periodo natalizio ed il piccolo borgo dell'Alta Valle Arroscia, Montegrosso Pian Latte, ha cominciato a vestirsi a festa per accogliere al meglio il Natale e le prossime festività.

Quest'anno la Pro Loco ha deciso di coinvolgere attivamente gli abitanti del borgo per addobbare il paese, partendo proprio dall'Albero di Natale: le famiglie del paese hanno realizzato più di 50 palline che contribuiranno all'addobbo dell'Albero di Natale che tradizionalmente si colloca in Piazza Ai Caduti. Più di 50 autentiche opere d'arte che ogni abitante del paese ha realizzato, all'insegna della condivisione e dell'amore per il proprio borgo, contribuiendo, con estro e fantasia, alla realizzazione di veri e propri gioielli dell'arte manuale. L'Albero di Natale, che supera in altezza i 7 metri, verrà inaugurato ed acceso Domenica 8 Dicembre 2024, alle ore 17.00 circa. Contornerà gli attimi dell'inaugurazione un più lungo momento conviviale con cioccolata calda e dolcetti. Il pomeriggio sarà un'occasione speciale per vedere, appese tutte insieme, le creazioni degli abitanti del borgo e per condividere un momento di festa e convivialità.

A partire da Domenica 8 dicembre 2024 sarà poi visitabile il Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo e resterà visitabile fino a Domenica 9 febbraio 2025, dove nel borgo si svolgerà l'ormai tradizionale Fiera della Candelora.

Nei caratteristici scorci del centro storico è stato allestito un suggestivo presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e, sparse nel borgo, ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Il Presepe vuole essere anche un'occasione per scorpire e ricoradre la tradizione e la cultura agro-pastorale tipica del borgo. Il presepe è stato realizzato grazie all'impegno ed alla passione della Pro Loco, supportata dagli abitanti del paese e dalle persone che hanno messo a disposizione ambientazioni e indumenti.

Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio.

Il presepe quest'anno però non è l'unica installazione presente nel borgo: stanno cominciando a pervenire alla Pro Loco, nell'ambito dell'iniziativa "LA MAGIA DEL NATALE", diverse segnalazioni di addobbi e abbellimenti che i privati cittadini, nelle proprie case, nei propri cortili, sulle proprie scale hanno realizzato per rendere ancora più magico il nostro borgo. Queste installazioni saranno oggetto di valutazione da parte della giuria popolare, ovvero da tutti voi che, in visita nel nostro borgo, potrete scoprire tutti i nostri carruggi e dare un voto agli addobbi che incontrerete nella vostra passeggiata. Sarà possibile votare gli addobbi natalizi fino a Domenica 26 Gennaio 2025; in occasione della festa patronale verrà consegnato un piccolo riconoscimento agli allestimenti più meritevoli; presto sarà disponibile la cartina degli addobbi realizzati dagli abitanti del borgo.

Tornano anche quest'anno i Cesti Natalizi “Pro Gloria”, un modo per portare un po' di Montegrosso e delle aziende locali con cui collaboriamo, nelle case dei nostri affezionati.

Il cestino, come ben sapete, sarà un dono doppiamente prezioso non solo per chi lo riceverà, ma anche per l'Associazione Pro Gloria. L’adesione all’iniziativa infatti è un diretto sostegno all'operato di coloro che si occupano di migliorare il soggiorno e sostenere le famiglie in difficoltà dei piccoli bambini malati: parte del ricavato dalla vendita dei cestini, infatti sarà, per tramite dell'Ass. Pro Gloria, a loro devoluto.

Quest'anno i cesti saranno disponibili in due formati. Il Cesto ARGENTO da 30,00 € conterrà il la Sbriciolata di Montagna dell'Agriturismo Cioi Longhi, la Farina dell'Az. Agr. Donata Cordeglio "I Rusci", il Miele Biologico dell'Apicoltura F.lli Bonello, la Birra Artigianale del Birrificio San Luca, l'Aié della Coop. A Resta ed una Saponetta del Saponificio F.lli Risso. Il Cesto ORO da € 60,00, conterrà, oltre a tutti i prodotti del Cesto Argento, Vino Ormeasco dell'Az. Agr. Cascina Nirasca oppure, alternativo Vino Pigato dell'Az. Agr. A Maccia, l'Olio EVO ed il Paté di Olive dell'Az. Agr. Sonia Bonavia, il Formaggio Stagionato d'Alpeggio dell'Az. Agr. Benedetti Davide, il Pesto di Belgrano SRLS ed i tipici Biscotti di Ormea della Marmellateria Omero".