Si è svolto il primo direttivo dell’Auser APS Ventimiglia: approvato l’organigramma dell’associazione

Venerdì 6 dicembre si sono svolti, in Via Lamboglia, i lavori del direttivo dell’Associazione Auser APS di Ventimiglia, guidata dal neo presidente, il prof. Giancarlo Memmo, eletto il 23 novembre dall’Assemblea congressuale dell’Associazione.

L’Associazione, come è noto, si occupa di trasporto sociale protetto, benessere degli anziani, attività culturali, e iniziative caritatevoli, in armonia con gli enti del territorio e con le altre associazioni.

Il direttivo ha preso atto delle difficoltà finanziarie in cui versa l’associazione e ha quindi approvato una campagna di sottoscrizioni di donazioni volontarie da parte dei soci per riattivare le attività Auser in linea con il mandato sociale del territorio.

Grande importanza è stata data alla possibilità di partecipare al progetto “Nonni Vigile,” già svolto dall’Auser APS Ventimiglia in accordo con il Comune.

Il presidente, nell’ottica di una leadership diffusa che caratterizzerà il suo mandato, ha distribuito le lettere di incarico e di funzione ai membri del direttivo e ai soci, per consentire all’associazione una riorganizzazione adeguata grazie al prezioso contributo di tutti i volontari.

Entro la prossima settimana verrà perfezionato il passaggio di consegne e le relative incombenze burocratiche, così da garantire la piena operatività dell’associazione.