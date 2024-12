1944-2024, Ventimiglia inaugura una lapide in ricordo dell'eccidio di Grimaldi (Foto e video)

Ventimiglia dedica una lapide in commemorazione dell'eccidio di Grimaldi, avvenuto il 7 dicembre del 1944. E' stata collocata e inaugurata questa mattina sul muro dell'ex albergo 'Al Vittoria', ora complesso residenziale 'Gli Smeraldi', nel punto esatto in cui accadde il tragico evento.

La cerimonia, a cura di Soms di Grimaldi e Comitato Pro Centro Storico col patrocinio della città di Ventimiglia, si è svolta in occasione dell'80esimo anniversario dell'eccidio nazista di civili a Grimaldi alla presenza di autorità civili, militari, religiose, varie associazioni cittadine e alcuni discendenti delle vittime. "Oggi è un momento di profonda riflessione e di memoria per rendere omaggio alle vittime innocenti della strage di Grimaldi. Con questa lapide desideriamo scolpire nel tempo non solo i nomi del tragico evento, che ha segnato questa comunità, ma anche il nostro impegno a ricordare e a non dimenticare" - afferma il presidente della S.O.M.S. Roberto Benini - "Questo luogo diventerà da oggi simbolo della memoria collettiva, un richiamo al valore della giustizia, della pace e della solidarietà umana. La tragedia che qui commemoriamo non è solo un fatto del passato ma un monito per il presente e il futuro affinché l'umanità non ceda mai alla violenza e all'ingiustizia. Insieme siamo chiamati a trasformare il dolore in consapevolezza, il ricordo in forza per costruire una società più giusta in cui tragedie come quella che oggi ricordiamo non abbiano mai spazio. Ringraziamo le autorità e tutti i presenti per essere qui oggi".

"Mi fa particolarmente piacere come sindaco, a nome di tutta la città di Ventimiglia, ricordare un fatto che era rimasto dimenticato e che, quindi, simbolicamente con questa targa andiamo a ricordare per evitare che gli errori del passato possano commettersi nel futuro" - commenta il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, presente alla cerimonia insieme ai consiglieri comunali Matteo Ambesi, Gaetano Scullino, Vera Nesci ed Alessandro Leuzzi - "E' un momento importante e di comunità tra i ventimigliesi, perché vi sono tanti ventimigliesi che hanno perso la vita in quegli accadimenti. Un momento fondamentale di vita del quartiere della frazione di Grimaldi. E' un forte radicamento nella nostra città, nei nostri valori, nei nostri principi, che celebriamo qui tutti insieme. Ringrazio gli organizzatori e le autorità civili, militari e religiose presenti, le associazioni locali, combattentistiche e d'arma che si danno molto da fare per la nostra città".

La lapide ricordo è stata benedetta da don Diego, parroco della parrocchia SS Angeli Custodi. In seguito, di fronte alla chiesetta S. Pietro Paolo, poco distante, lo storico Sergio Pallanca è intervenuto sul tema illustrando le conclusioni a cui è giunto dopo tanti anni di mistero. "Furono trucidate persone inermi, uomini, bambini, vecchi, donne incinte, il motivo del massacro rimase a lungo un mistero così come gli autori" - dice Sergio Pallanca, che ha compiuto ricerche storico documentali sul tragico evento.

Infine, si è tenuto un piccolo rinfresco offerto dalla Soms di Grimaldi.