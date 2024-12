I commercianti di Via Aprosio denunciano: "Un'isola pedonale buia e dimenticata durante le festività" (Foto)

"I commercianti di via Aprosio Ventimiglia vogliono ringraziare l’ amministrazione comunale per avere un’isola pedonale buia e dimenticata durante le festività!

Abbiamo aspettato fino ad oggi sperando in un intervento, peraltro avvenuto in altre zone della città, ma evidentemente siamo figli di un dio minore.

All’angosciante buio dovuto alla mancanza di illuminazione natalizia (prima volta dopo oltre un decennio) fanno da contraltare i lampioni luridi e con le lampadine bruciate. Ciliegina sulla torta le luci a tenda, poste sotto la tettoia dell’ingresso del Teatro Comunale, unico punto luminoso, si accendono dopo l’orario di chiusura delle attività commerciali. Ulteriore segno di scarsa attenzione verso una categoria che è da sempre il motore commerciale della città.

Si parla di condivisione e collaborazione ma se i presupposti sono questi il futuro non si prospetta roseo.



Con rassegnazione

I commercianti dimenticati di via Aprosio"