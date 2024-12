Sanremo, tutto pronto per l'inaugurazione della mostra “Stile italiano Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale” (foto)

Sarà inaugurata oggi pomeriggio alle 17.30 presso il Forte di Santa Tecla la mostra “Stile italiano Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale” dedicata ad una grande protagonista della moda e della storia italiana. Stilista, scrittrice ma anche attivista e sostenitrice dell’uguaglianza di genere e dei diritti dei lavoratori, Rosa Genoni (nata a Tirano nella Valtellina nel 1867) è considerata la prima ideatrice del Made in Italy e della grande sartoria italiana che ha promosso e valorizzato per tutta la sua esistenza.

L’ambizioso progetto è stato proposto al Forte dall’Associazione Amici di Rosa Genoni dalla storica Maison Daphné di Sanremo e realizzata con il sostegno organizzativo della Direzione regionale Musei nazionali Liguria. Rosa Genoni già agli inizi del '900 fu filantropa e pacifista, attiva sostenitrice per l'uguaglianza di genere in ambito lavorativo e per il diritto all'istruzione. Nella mostra sono evidenziati temi inerenti all’impegno sociale e alla condizione femminile, perché la moda "non è un argomento frivolo" ma è cultura, economia, educazione, conoscenza dell'arte e del valore del passato. Nella mostra, curata da Elisabetta Bertolotti, Barbara Borsotto e Raffaella Podreider, saranno esposti abiti d’epoca, manufatti, bozzetti, disegni e documenti, provenienti dalla collezione privata della Famiglia Genoni e dalle collezioni dall’archivio storico della Maison Daphné che accompagneranno il visitatore in un interessante viaggio nella storia della moda da fine Ottocento ai giorni nostri. Particolare risalto verrà dato anche al tema della sostenibilità ambientale, con l’esposizione di manufatti realizzati con materiali e tessuti naturali dagli atelier sartoriali del territorio.

La scelta di Sanremo come sede della mostra ha un significato profondo ed importante: Rosa Genoni fu molto legata alla città dei fiori, dove abitò con il marito tra il 1933 e il 1940, e dove diede il via alla sperimentazione di nuove tecniche per coltivazioni biologiche, seguendo i principi di agricoltura biodinamica di Rudolph Steiner. Inoltre Sanremo ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del Made in Italy: già nel 1937 presso il Casinò di Sanremo si sono svolte le prime sfilate di moda italiane precedendo la tradizione di città come Milano, Roma e Firenze. Nel corso della mostra saranno organizzate conferenze, presentazioni di volumi (tra cui la biografia dedicata a Rosa Genoni opera di Elisabetta Bertolotti), incontri con le scuole, seguendo le orme della stilista, sempre attenta all’insegnamento dell’arte della sartoria ai giovani. Saranno presenti infatti lavori realizzati dagli allievi degli istituti professionali del territorio ad indirizzo "Sistema Moda". Inoltre il 28 dicembre alle 21 il Forte ospiterà lo spettacolo teatrale “Figlie dell’epoca. Donne di pace in tempo di guerra” di e con Roberta Biagiarelli, realizzato grazie al contributo del Comune di Sanremo.

La mostra sarà visitabile per tutto il periodo natalizio compreso il 6 gennaio 2025 con un’apertura straordinaria. Vi ricordiamo che il Forte di Santa Tecla è aperto dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso mezz’ora prima dell’orario di chiusura). Biglietto di ingresso 4 euro, 2 euro ridotto (18 - 25 anni) e gratuito per gli under 18.

DICEMBRE 2024

SABATO 7 ore 16.00

Incontro con le curatrici Elisabetta Bertolotti, Barbara Borsotto, Raffaella Podreider. Presentazione dei libri E. Bertolotti, Rosa Genoni. La moda come impegno sociale, Prospettivaeditrice E. Bertolotti, B. Borsotto, R.Podreider. Stile italiano da Rosa Genoni a Daphné, Prospettivaeditrice

VENERDÌ 13 ore 16.00

IL CONSIGLIO NAZIONALE DONNE ITALIANE E IL PERCORSO DELLE DONNE VERSO L'UGUAGLIANZA DI GENERE Dott.ssa Ornella Cappelli - Pres.CNDI

SABATO 14 ore 16.00

CONTESTO STORICO ED EREDITA PRAGMATICA DI ROSA GENONI PER LA WILPF

Dott.ssa Patrizia Sterpetti e Prof.ssa Francesca Lacaita - WILPF Italia APS - Dott.ssa Heidi Meinzolt - WILPF Germania

VENERDÌ 20 ore 16.00

FARFA IL FUTURISTA DEGLI ABITI 'SIRENA' E 'IMBULLONATI'

Dott.ssa Silvia Bottaro dialoga con Dott.ssa Claudia Andreotta

SABATO 21 ore 16.00

STORIE DI DONNE. STORIE DI IDEE

Dott.ssa Gabriella Imperlini - Presidente Fidapa, Dott.ssa Claudia Torlasco Presidente Innerwheel, Dott.ssa Elena Lanteri - Presidente AIDM e Lions Matutia

VENERDÌ 27 ore 16:00

MODA E SOSTENIBILITÀ - VESTITI PER IL CAMBIAMENTO

Alfio Fontana Humana People to People, Barbara Borsotto Daphné Sanremo, Claudio Montanari Colmar, modera Beatrice Vanzo Fidapa Bpw Italy

Task Force Nazionale "Parità di genere nel lavoro”

SABATO 28 ore 21.00 Spettacolo teatrale

FIGLIE DELL'EPOCA. DONNE DI PACE IN TEMPO DI GUERRA di e con Roberta Biagiarelli. La Corte Ospitale, Babelia&C

GENNAIO 2025

VENERDÌ 3 ore 16.00

ASPETTI SOCIO-CULTURALI DELL'EVOLUZIONE DEI CANONI ESTETICI: EMANCIPAZIONE E SOSTENIBILITÀ AL FEMMINILE

Dott.ssa Tiziana Lazzari

SABATO 4 ore 16.00

ROSA GENONI E L'ANTROPOSOFIA. IL PERIODO LIGURE Avv. Luciana Bertoli - Società Antroposofica di Milano

DOMENICA 5 FINISSAGE MOSTRA con le Curatrici Elisabetta Bertolotti, Barbara Borsotto, Raffaella Podreider

Ospite Barbara Amerio Presidente Confindustria Imperia

TARIFFE: €. 4 Intero - €. 2 Ridotto (18-25 anni) Ingresso gratuito minori di 18 anni. Mostra e Spettacolo secondo le tariffe del Forte. Ingresso gratuito per tutte le conferenze fino a esaurimento posti.

ORARIO INGRESSO AL FORTE: da giovedì a domenica, dalle ore 10 alle 13 - dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso mezz'ora prima)