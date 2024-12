A San Lorenzo al Mare e a Ventimiglia, sospesa programmata dell'erogazione dell'acqua nel prossimi giorni

Sono due le sospensioni di fornitura di energia elettrica da parte di E-distribuzione che interesseranno gli acquedotti di San Lorenzo al Mare, presso la centrale di sollevamento ‘Ciambellin’, e di Ventimiglia.,presso le centrali di sollevamento denominate ‘Serro Superiore’ e ‘San Pancrazio’.



A San Lorenzo al Mare lo stop dell’erogazione dell’acqua è pianificato per lunedì 9 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 16.00, dove potranno manifestarsi deficit parziali o totali nell'erogazione alle utenze site in via Terre Bianche e via Pinea, mentre nella città di confine la sospensione sarà per martedì 10 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 16.30 e saranno interessate le utenze site nelle frazioni di Villatella, Serro, Serro Superiore, Case Brughe, San Pancrazio, via Tremola.



In entrambi I casi alla ripresa del servizio potranno verificarsi casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire, specificano da Rivieracqua.