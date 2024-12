Mascherine, disinfettante per mani e guanti: il Comune di Taggia dona i dispositivi di protezione all'Ospedale di Carità

Il Comune di Taggia ha deciso di donare una serie di dispositivi di protezione individuale all'Ospedale di Carità, struttura RSA sita in via San Francesco. La donazione, formalizzata attraverso una determina comunale, riguarda materiali rimasti in giacenza dall'emergenza Covid-19. L’obiettivo è quello di evitare inutili sprechi e assicurare che queste risorse possano essere utilmente impiegate per le necessità della struttura.

Tra i materiali ceduti figurano disinfettanti per mani, sia in unità da tavolo che in bidoni di ricarica, mascherine FFP2 e diverse confezioni di guanti in lattice. La richiesta è partita direttamente dal Direttore dell’Ospedale di Carità, e il Comune ha accolto con favore la proposta, consapevole dell’importanza di supportare una struttura fondamentale per la comunità.

Accanto alla donazione, il Comune si è occupato anche di gestire circa 2.000 mascherine chirurgiche scadute nel corso del primo semestre del 2024. Questi dispositivi non sono più utilizzabili e saranno smaltiti seguendo le procedure previste dalla legge, con il supporto di una ditta specializzata. La gestione dello smaltimento è stata affidata al Servizio Ambiente, che si occuperà di portare a termine l’operazione in modo sicuro e rispettoso delle normative.