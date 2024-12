Luminarie a Ventimiglia, i consiglieri Leuzzi e Nesci critici con il Comune: "Manca la programmazione"

"Per le luminarie a Ventimiglia, manca la programmazione": così in una nota i consiglieri comunali Pd Alessandro Leuzzi e Vera Nesci .

"Con la il termine della posa di tutte le luminarie in città emergono le solite lacune, evidenziano gli esponenti della minoranza, al fine di mettere a regime il servizio è stata necessaria una variazione di bilancio urgente, per portare il costo del " progetto luminarie" oltre i sessantamila euro, un vero record per la nostra città, il gradimento potrà essere un parametro soggettivo, ma non è così per il costo e per la programmazione e su questo poniamo l'attenzione. La scelta di posizionare un enorme babbo natale sulla facciata di un palazzo istituzionale è a dir poco 'fuori luogo'".

"Sarebbe stata una scelta gradita, invece, l'illuminazione del mercato coperto in via eccezionale , visto e considerato , tutto quello che è successo in questi mesi, ma purtroppo non è stato così. Continua ad essere dimenticata via San Secondo, piuttosto che alcune frazioni, che riceveranno " l'alberello di consolazione" . Via Hanbury che dovrebbe essere la strada della movida è stata addobbata con delle collane al led sulle pubbliche illuminazioni , diventa anche difficile commentare queste decisioni. Il problema di base resta la totale mancanza di programmazione, come si vede dal continuo uso dello strumento delle variazioni di bilancio urgenti, e del ritardo cronico su ogni pratica , che va dal ritardo nella risposta alle interpellanze presentate dalla minoranza, ai lavori della scuola di Ventimiglia alta, ai lavori del centro anziani, piuttosto che agli asfalti che sarebbero dovuti partire a settembre in mezza città, ma che ad oggi si limitano a 140 metri di ciclabile in zona Nervia.

"Purtroppo i ventimigliesi, concludono i consiglieri dem, sotto l'albero non troveranno regali dall'Amministrazione Comunale, ma ancora una volta delle promesse non mantenute".