Luminarie a Ventimiglia, D'Andrea: "Incrementato il budget previsto, evento odierno troppo dispendioso" (Foto)

"Importante investire sul decoro urbano e sulla promozione turistica, in particolare durante le festività, ma come ogni cosa necessita di attenzione, metodo e studio per realizzare al meglio qualsiasi progetto ma, soprattutto, per spendere con buon senso i soldi dei cittadini ventimigliesi. Sono stati investiti e spesi circa 63.000,00 euro per le luminarie cittadine: 49.000,00 euro previsti inizialmente, aggiunti 15.000,00 euro successivamente con delibera di giunta, di cui 5.000,00 euro destinati a un 'evento' odierno per l’accensione di albero e luminarie, evento alquanto dispendioso dal mio punto di vista" - afferma il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Cristina D'Andrea.

"Probabilmente il fatto che quest’anno si sia fatto carico delle luminarie, l’assessorato alle manifestazioni e non come solitamente accade, quello ai lavori pubblici, mostra mancanza di previsione e accuratezza, altrimenti non ci sarebbe stata la necessità di incrementare il budget previsto" - afferma - "Inoltre, per alcune frazioni è prevista l’installazione di un alberello di Natale mentre per altre no, dunque abbiamo frazioni di serie A e frazioni di serie B?!".