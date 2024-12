Sanremo con la certificazione Iso14001, un lettore "E' incongruente viste le condizioni a Pian di Poma" (Foto)

Un nostro lettore, Giuseppe Volpi, ci ha scritto per evidenziare una serie di problematiche di Sanremo, in particolare nella zona di Pian di Poma:

“Formulo questa mia critica costruttiva, con la finalità di sensibilizzare i preposti a risolvere l’incongruenza tra lo stato di fatto e la condizione ambientale che il comune di Sanremo dovrebbe garantire al fine di soddisfare l’ottemperanza alla certificazione ISO 14001, da esso richiesta volontariamente e ottenuta come indicato sul cartello posto all’ingresso della città, sulla via Aurelia in zona Pian di Poma. Nei pressi del cartello, sul marciapiede, sono presenti residui di componenti automobilistici rotti, prodotti da un incidente stradale e mai rimossi. Sempre sul marciapiede, in direzione Ospedaletti, si nota l’incuria del verde, la cui crescita incontrollata, ha permesso che in alcuni punti occupasse lo spazio pedonale. In questi specifici punti, il parcheggio delle auto in sosta, seppur regolare e all’interno dell’apposita segnaletica, obbliga i pedoni a riversarsi sulla carreggiata stradale per poter proseguire oltrepassando l’ostacolo. Segnalo inoltre che sotto gli arbusti esiste e persiste una presenza di rifiuti di vario genere. Un punto non pertinente all’argomento ma molto importante, riguarda la sicurezza ; il marciapiede nella zona del cartello e oltre presenta pericolose buche, dislivelli, crepe ed emersione di radici che rendono il passaggio pericoloso. I mezzi di comunicazione locale ci informano dei lavori di miglioramento che il comune sta attuando mediante la sostituzione dei condotti delle acque reflue e delle stazioni di pompaggio. Noto inoltre la presenza di furgoncini elettrici sulla pista ciclabile. Sono segnali di conformità ai regolamenti ma l’obiettivo da perseguire è il miglioramento della prestazione ambientale complessiva. Ambiente è sinonimo anche e soprattutto di ordine e pulizia. Concludo puntualizzando che, a mio avviso, si dovrebbero attuare delle ordinanze comunali per il taglio, la manutenzione del verde e la pulizia, anche verso le proprietà private in particolare, negli spazi confinanti con il suolo pubblico (gli arbusti invadono il passaggio pedonale e l’incuria e lo sporco fanno da pessima cornice ad un un bellissimo sfondo marino)”.